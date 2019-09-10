В пригороде Оттавы разгуливают пьяные еноты (видео)
В канадском Ститсвилле (пригородный район столицы) местные жители жалуются на нетрезвых енотов, которые бродят по улицам и средь бела дня отсыпаются с похмелья.
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Свидетельства очевидцев приводит CBS. Так, местная жительница Эмили Роджерс нашла животное у себя на заднем дворе. Обычно еноты ведут ночной образ жизни, но тот, который встретился ей, вел себя странно.
«Он практически не мог двигаться. С трудом волочил ноги, шатался, ему было тяжело встать», – отметила она.
После нескольких часов наблюдения за енотом она вызвала городские службы, которые забрали животное.
За день до этого с подобной ситуацией столкнулась еще одна жительница Ститсвилля Джули Фонг. По ее словам, пьяный енот отсыпался в ее домовладении.
It's furry inappropriate to sleep off "hangovers" at a stranger's house.— CBC Ottawa (@CBCOttawa) September 6, 2019
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Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Рантц (Michael Runtz) объяснил, что животные вероятнее всего злоупотребляли забродившими фруктами.
В этом году с фруктовых деревьев в изобилии падают плоды, и енотам, видимо, сложно себя контролировать.
«Возможно, некоторые фрукты забродили на жаре, и эти ребята (еноты – ред.) немного пьянеют, когда едят забродившие фрукты», – отметил Рантц.
Ученый посоветовал не пытаться помогать животным, которые страдают от опьянения или похмелья. Лучшее, что можно сделать - вызвать на место специалистов.
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