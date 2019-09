В пригороде Оттавы разгуливают пьяные еноты (видео)

В канадском Ститсвилле (пригородный район столицы) местные жители жалуются на нетрезвых енотов, которые бродят по улицам и средь бела дня отсыпаются с похмелья.

Свидетельства очевидцев приводит CBS. Так, местная жительница Эмили Роджерс нашла животное у себя на заднем дворе. Обычно еноты ведут ночной образ жизни, но тот, который встретился ей, вел себя странно.

«Он практически не мог двигаться. С трудом волочил ноги, шатался, ему было тяжело встать», – отметила она.

После нескольких часов наблюдения за енотом она вызвала городские службы, которые забрали животное.

За день до этого с подобной ситуацией столкнулась еще одна жительница Ститсвилля Джули Фонг. По ее словам, пьяный енот отсыпался в ее домовладении.

