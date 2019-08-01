В Харькове открыли кафе с енотами (видео)

Сейчас в кафе живет два 4-месячных енота: Барт и Лиса.

В Харькове сегодня открылась первая кофейня с енотами. Сейчас в кафе живет два 4-месячных енота: Барт и Лиса.

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В кафе — два зала. В одном из них для енотов обустроили отдельную комнату, которая не пропускает шум, сообщает UA:Харьков.

Для посетителей кафе существуют четкие правила в обращении с животными.

"Основные правила в том, что мы не разрешаем их брать на руки. То есть насильно их держать. Они придут сами и будут с вами играть, они очень социально активны. Не будут никого кусать, если их не пытаться силой взять. С 09:00 часов детей пускаем. До 7 лет с надзором взрослых, а с 8 лет дети могут здесь сидеть сами", - рассказывает основатель кафе Марк Колесников.

Как сообщал УНИАН, в Токио открыли тематическое кафе с костюмированными шпионами.