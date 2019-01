Процесс разрушения антарктического ледового щита ускорился в шесть раз за 40 лет – ученые

Если ледовой щит Антарктики полностью растопить, уровень Мирового океана вырастет почти на 60 метров.

За период с 1979 по 2017 год скорость разрушения антарктического ледового щита выросла более чем в шесть раз: с 40 миллиардов тонн льда в год до более чем 250 миллиардов.

Читайте такжеМировой океан нагревается на 40% быстрее, чем считалось

Как сообщает N+1, об этом говорится в статье американских и нидерландских гляциологов, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В статье отмечается, что если ледовой щит Антарктики полностью растопить, уровень Мирового океана вырастет на 57,2 метра.

В равновесном состоянии масса выпавшего снега компенсирует его потери с поверхности, формирование айсбергов и таяние льда движущихся ледников. Изменение климата, которое приводит к устойчивому сокращению массы и площади арктических льдов, влияет и на Антарктику, однако более сложная динамика ледового щита затрудняет оценки этого влияния.

Эрик Риньо (Eric Rignot) из Калифорнийского университета в Ирвайне и его коллеги провели оценку баланса ледового щита Антарктики за период доступности спутниковых данных, с 1979 по 2017 годы. По их расчетам, общая ежегодная потеря массы льда на континенте увеличилась с 31-49 миллиардов тонн в 1979-1990 годах до 226-278 миллиардов тонн в 2009-2017 годах — в шесть раз, со средней скоростью в 94 миллиарда тонн в год за десятилетие.

В последнее десятилетие большая часть (63%), потерь массы приходилась на Западную Антарктиду, 20%— на Восточную Антарктиду и 17% - на Антарктический полуостров.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2019 года площадь антарктического морского льда снизилась до 5,47 миллиона квадратных километров, что составляет рекордный минумум для этой даты за 40 лет спутниковых наблюдений.