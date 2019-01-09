Площадь ледового покрова в Антарктике достигла нового рекордного минимума

Скорость потери льда также установила рекорд за всю историю спутниковых наблюдений.

По состоянию на 1 января 2019 года площадь антарктического морского льда снизилась до 5,47 миллиона квадратных километров, что составляет рекордный минумум для этой даты за 40 лет спутниковых наблюдений.

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Об этом сообщает N+1, ссылаясь на Национальный центр информации по снегу и льду США (NSIDC). Отмечается, что поскольку летний сезон таяния льда будет продолжаться еще полтора-два месяца, площадь льда может обновить и рекорд годового минимума.

По данным ведомства, на 1 января площадь морского льда в Антарктике была на 30 тысяч квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного 1 января 2017 года, и на 1,88 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя за 1981-2010 годы.

Отмечается, что в декабре 2018 года площадь антарктического морского льда сокращалась на 253 тысячи квадратных километров в день, что существенно быстрее, чем в среднем для этого месяца. Скорость потери льда также установила рекорд за всю историю спутниковых наблюдений.

Специалисты, при этом, отмечают, что площадь ледового покрова океана в Антарктике очень сильно колеблется. В 2007 и 2014 годах были, напротив, зафиксированы максимумы декабрьской площади льда. На данный момент говорить о какой-либо тенденции в изменении ледового покрова Антарктики в результате изменения климата нельзя.

При этом, причины настолько резкого сокращения площади льдов в этом году пока неясны. NSIDC сообщает, что и-за приостановки работы федеральных ведомств в США, им недоступны привычные источники данных об атмосферных условиях в регионе.

Ранее сообщалось, что из-за коллапса Западно-Антарктического ледяного щита уровень моря рискует подняться на 6-9 метров выше современного уровня. Данный ледяной массив на сегодня является одним из самых уязвимых на Южном полюсе.