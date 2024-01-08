Рассказываем, можно ли брать трубку с незнакомых номеров и что категорически нельзя говорить по телефону.

В современном мире, в эпоху тотальной цифровизации, участились случаи телефонного мошенничества. С помощью быстрого диалога можно лишить человека даже денег на банковской карте. УНИАН выяснил, почему нужно не брать трубку с незнакомых номеров, а если взяли, то как себя вести.

Можно ли отвечать на звонки с незнакомых номеров - совет

Юристы говорят, что очень часто прозвон с неизвестного номера - это способ проверки активности человека\абонента. Делается это с помощью роботов, которые запрограммированы на набор определенных цифр и совершение звонка. Как только на противоположном конце трубки абонент произнесет хотя бы слово, система тут же распознает живой голос и определит номер, как "живой", то есть принадлежащий человеку и активный. Не удивляйтесь, если сразу после этого вам начнут звонить банки, коллекторы, мошенники, различные компании по продаже чего-либо - ваш номер окажется в базе.

Поэтому единственный совет, что делать, если звонит незнакомый номер - не брать трубку вообще. Второй вариант (для тех, кто ждет звонка) - это отвечать на звонок, но ничего не говорить, пока на том конце трубки не представятся. Если звонящий - тот, кого вы ожидаете услышать, можно продолжать диалог. Если нет - сбрасывайте. В любом случае, молчание - гарантия того, что ваш номер не будет определен, как "живой", а значит, вы сможете избавить себя от надоедливых ненужных звонков.

Видео дня

Почему по телефону нельзя говорить "да" или "нет" - важная информация

Мало кто знает, почему нельзя говорить "да" по телефону и вообще любыми другими способами соглашаться с чем-либо. Существует мнение, что с помощью вашего голоса мошенники могут снять деньги со счета и даже взять кредит, записав ваши утвердительные ответы и предоставив их сотрудникам банка.

Эксперты говорят, что это маловероятно - идентификация при таких операциях многоуровневая и очень сложная, поэтому вряд ли у злодеев получится ее "провернуть". Однако ваши биометрические и паспортные данные конфиденциальны, передавать их третьим лицам не стоит. Воздержитесь от того чтобы по телефону озвучивать ФИО, ИНН, место прописки, CVV карты и другие важные сведения, особенно если звонят с незнакомого номера и представляются сотрудниками банков. Проверить их легко - достаточно положить трубку и перезвонить в банк на официальную горячую линию, рассказать о сложившейся ситуации и действовать по инструкции, которую продиктует оператор.

Вас также могут заинтересовать новости: