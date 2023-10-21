Будет прослеживаться небольшая аналогия с прошлым 2023 годом, указала Вазира Мартазинова.

Таинство встречи 2024 года вновь может оказаться "не зимним" для украинцев - без снега и присущих сезону новогодних морозов.

Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова для Obozrevatel.

По словам специалиста, погодные условия на Новый 2024 год будут слегка напоминать украинцам встречу прошлого 2023 года.

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"Учитывая предыдущий год, идет такая же аналогия", - заявила метеоролог.

Так, день праздника будет сопровождать небольшая "плюсовая" температура днем с возможным снижением градуса до нуля. Ночью будет небольшой "минус". Больших осадков не предвидеться. Разве что легкий мокрый снег, который быстро растает.

Какой будет зима 2024 года

Напомним, в своем прогнозе Вазира Мартазинова также ответила, какой будет зима 2024 года для украинцев.

По ее словам, нам стоит ждать "температурных качель" с резкими сменами температуры воздуха. Вместе с тем, осадков зимой 2024 года будет мало, отметила метеоролог.

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