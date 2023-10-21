В ожидании морозов всем, кто не безразличен к чистоте языка, будет полезно узнать, как сказать на украинском "сосулька".

Порой возникают трудности при переводе с русского языка на украинский. Прямой перевод может не просто исказить содержание, но и вызвать смех. Для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, не стоит использовать прием перевода калькирование, а иногда заглядывать в словарь и прислушиваться к языковедам.

В частности, в ожидании морозов всем, кого волнует чистота языка, будет полезно узнать, как сказать на украинском "сосулька".

"Зимою з дахів будинків звисають сосульки, які можуть наробити біди", - так говорить нельзя. Дело в том, что в украинском языке нет слова "сосулька", что и кто бы вам ни говорил. "Сосулька" - это типичный россиянизм, и таких слов стоит избегать.

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Так как же переводится "сосулька"на украинский?

Есть у нас замечательное слово "бурулька" - именно "бурульки" всегда свисают с крыш, и надо быть осторожными, когда зимой ходите под домами, потому что "бурульки" хоть и красивые, завораживающие, но опасные.

Что такое "бурулька"? Если заглянуть в Академический толковый словарь (СУМ), то там для нас есть такое объяснение:

"Бурулька - льодинка, що утворилася при стіканні рідини і має форму загостреної донизу палички. Бурульки, що знай кругом бряжчали, Уже зовсім пообпадали (Євген Гребінка, I, 1957, 71); На вусиках у Чупринівського танули дрібненькі льодові бурульки (Ярослав Гримайло, Син.., 1950, 205)".

Итак, теперь вы знаете еще одно красивое украинское слово, которое сделает ваш язык чистым.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Ранее УНИАН сообщал, что языковед и один из самых известных учителей Украины Александр Авраменко назвал типичную ошибку, которую допускают многие люди.

"Часто можно услышать следующее: "лікарі попередили хворобу". Или: "ми попередили небезпеку". Друзья, предупредить болезнь или опасность невозможно, ведь предупреждать - это, цитирую словарь: "сповістити кого-небудь про щось, повідомити заздалегідь, застерегти", – обратил внимание Авраменко.

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