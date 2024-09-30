По словам эксперта, ухаживать за автомобилем нужно так же, как и за домом.

В Великобритании 75% водителей признались, что моют свой автомобиль не очень часто, а половина из них даже не знают, как почистить двигатель в домашних условиях. Такие данные были получены в ходе опроса Motorpoint, в котором приняло участие 2000 человек, пишет Mirror.

Также исследование показало, что среднестатистический автомобиль в стране моют 14 раз в год. В то же время постоянный эксперт Motorpoint по мойке автомобилей Бен Кастард рекомендует водителям относиться к уборке своего автомобиля так же, как и к своему дому.

"Когда дело доходит до поддержания чистоты вашего автомобиля, я бы посоветовал делать это понемногу и часто, чтобы сделать процесс менее сложным. Не обязательно чистить интерьер и экстерьер автомобиля одновременно, а если распределить задачи по очереди, то процесс будет более управляемым. Хотя вы всегда можете поручить мойку автомобиля профессионалам, я предлагаю попробовать почистить его в домашних условиях. Это гораздо дешевле и вы будете иметь лучшее представление об используемых средствах и шагах, предпринимаемых для предотвращения повреждения вашего автомобиля", - советует эксперт.

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Кастард рекомендует мыть автомобиль каждые две недели. По его словам, все зависит от того, насколько часто вы им пользуетесь.

"Это поможет справиться с такими проблемами, как мокрые листья и птичий помет, которые могут привести к серьезным повреждениям, если их игнорировать. Когда дело доходит до салона вашего автомобиля, вы должны убирать мусор и протирать поверхности как можно быстрее. Для крупных работ, таких как уборка пылесосом, я бы советовал делать это раз в месяц, если только нет причины, почему салон вашего автомобиля становится особенно грязным", - отметил эксперт.

В свою очередь другой эксперт Дэниел Трок советует для очистки автомобиля использовать влажные салфетки, которые станут отличным помощником в этом деле.

"Благодаря спирту, которым покрыты салфетки, любые вещества, вызывающие разводы, быстро растворяются и удаляются с их поверхности, а это означает, что вы даже можете безопасно использовать детские салфетки на окнах вашего автомобиля", - объясняет Трок.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный автомеханик Скотти Килмер рассказал об одних китайских запчастях, которые лучше не покупать. Он отметил, что такие детали могут иметь доступный и безвредный вид, но та или иная запчасть может оказаться несовместимой с автомобилем и не будет работать.

Также эксперт объяснил, почему в машине слышен странный "скрип". По его словам, это может свидетельствовать о проблеме с ремнем вентилятора. Килмер отметил, что ремень вентилятора со временем может изнашиваться и нуждаться в замене до того, как он порвется.

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