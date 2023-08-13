Речь идет о таких словах, как "чепурний", "ґречний" и "помисливий".

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" раскрыл значение трех редких слов о характере человека.

Речь идет о таких словах, как "чепурний", "ґречний" и "помисливий".

Как сказал Авраменко, вот такие значения они имеют:

помисливий - недоверчивый,

чепурний - опрятный,

ґречний - вежливый.

До этого Авраменко рассказывал, как назвать бутерброд на украинском: "Как мы называем ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной? Да, "бутерброд" или "канапка", и даже "канапе". С этими словами все в порядке, они давно примандрировали в наш язык с немецкого и французского".

Также лингвист удивил правильным вариантом употребления русской крылатой фразы "насильно мил не будешь" в украинском языке: "Да, в этом слове все слова украинские. Однако поговорка эта - русская. А как же на украинском сказать "насильно мил не будешь"? Украинских соответствий, пруд пруди".

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