Это слово использовал еще Иван Котляревский.

"Кшталт" - непривычное для украинцев слово: на пять согласных звуков здесь приходится лишь один гласный. Но оно является широко употребляемым и входит в несколько устойчивых словосочетаний, рассказал в эфире "Сніданок 1+1" языковед, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко.

"Неудивительно, что "кшталт" звучит необычно. Это слово заимствовано из немецкого. В котором "gestalt" означает форму. В украинском языке "кшталт" – внешний вид чего-либо или нрав, характер человека", – говорит специалист.

Авраменко также напоминает, что это слово использовал еще Иван Котляревский.

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"Завзятого троянці кшталту, носа хоч кому утруть", – писал он в "Энеиде".

Языковед акцентирует, что сам это слово не использует из-за тяжести его произношения, но приводит примеры, когда и как его можно употребить.

"Соединение "на кшталт" означает "похожее на что-то". Например: "Ми хотіли б чогось на кшталт дискусії, а не монотонної лекції". Соединение же "на свій кшталь" означает "на свой лад, по-своему". Например: "Не треба розпорошувати свою індивідуальність, роби все на свій кшталт", – говорит он.

Авраменко объясняет непонятные слова

В украинском языке есть такие названия оттенков и цветов, что стандартные семь красок радуги даже немного тускнеют на их фоне. Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, какой цвет на украинском называется "кармазиновий" и "кубовий", а какой – "блаватний" и "брунатний".

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