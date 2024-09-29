Слово "фига" имеет два значения в украинском языке.

Даже самая правильная речь может казаться бедной и сухой, если не обогащать ее поговорками и фразеологизмами. Об одном из таких устойчивых выражений - "прикрыть фиговым листком"рассказывает известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко.

Многие слышали об этом фразеологизме, но не все понимают, при чем здесь фига, отмечает Авраменко и объясняет, что словарь подает два значения этого слова.

Первое - то же самое, что и дуля. "С этим словом есть фразеологизм "фигу достать", то есть абсолютно ничего не получить", - рассказывает он.

Второе значение - плод фигового дерева. То есть выражение "фиговый листок" связано с деревом, и его значение вытекает из библейской истории об Адаме и Еве.

"Господь, поселив Адама и Еву в животворящий край Эдем, запретил им есть фрукты с дерева познания. Под влиянием Сатаны первые люди не удержались от соблазна и из-за нарушения запрета они потеряли ощущение непринужденности и естественности и стали стыдиться своей наготы. Они плели фартуки из листьев фигового дерева, чтобы скрыть свою наготу", - рассказывает Авраменко.

Сегодня же фиговым листом скрывают правду, или что-то несовершенное, объясняет языковед.

Также Авраменко объяснял, как правильно на украинском говорить или писать - "кликать или щелкать", а также объяснял, почему нельзя "отримувати освіту" и как сказать правильно.

Вас также могут заинтересовать новости: