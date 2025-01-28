Этот показатель – самый близкий к полуночи за всю 78-летнюю историю часов Судного дня.

Во вторник, 28 января, часы Судного дня снова перевели. Ученые установили стрелку на 89 секунд до полуночи.

Об этом пишет Time. Этот показатель – самый близкий к полуночи за всю 78-летнюю историю часов Судного дня. Отмечается, что дальнейшее существование человечества зависит от немедленных действий мировых лидеров.

Устанавливая стрелки часов на отметке 89 секунд до полуночи – на одну секунду ближе со времени последнего перевода в 2023 году – "Бюллетень ученых атомщиков" сигнализирует о том, что мир находится неприемлемо близко к катастрофе.

Видео дня

"Мы ближе к полуночи, чем когда-либо прежде, что свидетельствует о чрезвычайной опасности и является безошибочным предупреждением о том, что каждая минута задержки в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы. Мир нуждается не меньше, а больше в международном сотрудничестве для решения этих проблем. Мы искренне надеемся, что в 2025 году лидеры признают экзистенциальное затруднение, в котором оказался мир, и будут действовать в интересах человечества, принимая смелые меры для уменьшения угроз, связанных с ядерным оружием, изменением климата и потенциальным злоупотреблением биологической наукой, а также различными новыми технологиями", – заявили ученые.

Отмечается, что "продолжение нынешнего пути было бы опасным". Среди причин перевода часов называют и войну РФ против Украины:

"Война в Украине грозит применением ядерного оружия в любой момент. Простая случайность, импульсивное решение или просчет могут погрузить мир в хаос".

Но это не единственная зона конфликта, которая беспокоит экспертов. Около 30 стран, не обладающих ядерным оружием, сейчас рассматривают возможность создания собственных арсеналов, и это подрывает многолетние усилия по нераспространению такого оружия и экспоненциально увеличивает вероятность ядерной войны.

Кроме того, процесс контроля над ядерными вооружениями разрушается, а нынешние контакты на высоком уровне между ядерными державами являются "абсолютно неадекватными", учитывая существующую опасность.

"Мир отчаянно нуждается в лидерстве, инновациях и сотрудничестве. Независимо от того, обращаемся ли мы к соглашениям о контроле над вооружениями времен холодной войны, или к недавнему прекращению огня между Израилем и ХАМАСом, наша история показывает нам, что соперники могут договариваться ради общего блага. Но мир должен работать быстрее. И, к сожалению, выход США из состава Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения являются неутешительными сигналами для начала нового года", – констатируют специалисты.

Часы Судного дня

Стрелки часов Судного дня с 1947 года переводит "Бюллетень ученых-атомщиков". Это организация, основанная Альбертом Эйнштейном, Робертом Оппенгеймером и учеными Манхэттенского проекта

Последний раз часы Судного дня переводили в 2023 году – сразу на 10 секунд. Тогда символические часы переводили прежде всего из-за войны РФ против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: