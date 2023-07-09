Украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. Самые популярные украинские фамилии, такие как Шевченко, Маляренко, Коваленко, Мельник, Ковальчук и Бондаренко, относятся к определенным профессиям. Мы назвали редкие фамилии, которые указывают на происхождение от военных чинов, запорожских казаков или дворянских родов.
Фамилии военных чинов
Некоторые фамилии указывают на то, что среди их носителей в прошлом могли быть военные и обладатели воинских званий. В Украине встречаются такие фамилии, принадлежащие к войску:
- Атаманенко - так называли вожака казаков, выбранного голосованием;
- Джура - оруженосец;
- Компаниец - козак легкоконного гетманского полка;
- Куринный - от слова "курень";
- Сердюк - наемные пехотинцы Запорожского войска;
- Сотник - воинское звание в Гетьманщине, УНР и УПА;
- Хорунжий - прапороносец в Запорожской Сечи, позднее - воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР;
- Чотар - младший офицер Украинских сечевых стрельцов.
Если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков принадлежал к украинскому войску.
Фамилии запорожских казаков
Очень много фамилий достались украинцам из поры казачества. Некоторые фамилии означают род занятий, которые выполнял казак в Запорожской Сечи - Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.
Некоторые фамилии (Соломаха, Тетеря) означают виды каши, которые почти каждый день ели казаки.
Часто казакам в Сечи давали прозвища, указывающие на место их рождения, что позднее закрепилось в фамилиях Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Полищук, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.п.
Иногда в казацких прозвищах закреплялись особенности внешности воина: Губенко, Горбинис, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.
До наших времен можно встретить казацкие фамилии, которые образованы соединением нескольких слов. Подобных антропонимов нет в других славянских фамилиях: Убийвовк, Непийпиво, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба; Паливода, Нагнибида, Перебийнис и т.д.
Дворянские украинские фамилии
Некоторые фамилии свидетельствуют о том, что в роду их носителей были представители знати. В родословных книгах украинских дворян можно найти такие дворянские фамилии:
- Адамовичи;
- Андрушевские;
- Безбородьки;
- Вернадские;
- Галаганы;
- Гордиенки;
- Дараганы;
- Дорошенки;
- Ждановичи;
- Искрицкие;
- Кандыбы;
- Карпенки;
- Криницкие;
- Лазаревские;
- Леонтовичи;
- Максимовичи;
- Овсиенки;
- Остроградские;
- Паскевичи;
- Полуботки;
- Самойловичи;
- Стороженки;
- Сулимы;
- Тарновские;
- Уманцы;
- Ханенки;
- Щербани;
и многие другие.
Этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.