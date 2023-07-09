Как узнать происхождение по фамилии / фото ua.depositphotos.com

Украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. Самые популярные украинские фамилии, такие как Шевченко, Маляренко, Коваленко, Мельник, Ковальчук и Бондаренко, относятся к определенным профессиям. Мы назвали редкие фамилии, которые указывают на происхождение от военных чинов, запорожских казаков или дворянских родов.

Фамилии военных чинов

Некоторые фамилии указывают на то, что среди их носителей в прошлом могли быть военные и обладатели воинских званий. В Украине встречаются такие фамилии, принадлежащие к войску:

  • Атаманенко - так называли вожака казаков, выбранного голосованием;
  • Джура - оруженосец;
  • Компаниец - козак легкоконного гетманского полка;
  • Куринный - от слова "курень";
  • Сердюк - наемные пехотинцы Запорожского войска;
  • Сотник - воинское звание в Гетьманщине, УНР и УПА;
  • Хорунжий - прапороносец в Запорожской Сечи, позднее - воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР;
  • Чотар - младший офицер Украинских сечевых стрельцов.

Если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков принадлежал к украинскому войску.

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Фамилии запорожских казаков

Очень много фамилий достались украинцам из поры казачества. Некоторые фамилии означают род занятий, которые выполнял казак в Запорожской Сечи - Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.

Некоторые фамилии (Соломаха, Тетеря) означают виды каши, которые почти каждый день ели казаки.

Часто казакам в Сечи давали прозвища, указывающие на место их рождения, что позднее закрепилось в фамилиях Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Полищук, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.п.

Иногда в казацких прозвищах закреплялись особенности внешности воина: Губенко, Горбинис, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

До наших времен можно встретить казацкие фамилии, которые образованы соединением нескольких слов. Подобных антропонимов нет в других славянских фамилиях: Убийвовк, Непийпиво, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба; Паливода, Нагнибида, Перебийнис и т.д.

Дворянские украинские фамилии

Некоторые фамилии свидетельствуют о том, что в роду их носителей были представители знати. В родословных книгах украинских дворян можно найти такие дворянские фамилии:

  • Адамовичи;
  • Андрушевские;
  • Безбородьки;
  • Вернадские;
  • Галаганы;
  • Гордиенки;
  • Дараганы;
  • Дорошенки;
  • Ждановичи;
  • Искрицкие;
  • Кандыбы;
  • Карпенки;
  • Криницкие;
  • Лазаревские;
  • Леонтовичи;
  • Максимовичи;
  • Овсиенки;
  • Остроградские;
  • Паскевичи;
  • Полуботки;
  • Самойловичи;
  • Стороженки;
  • Сулимы;
  • Тарновские;
  • Уманцы;
  • Ханенки;
  • Щербани;

и многие другие.

Этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.

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