Перечисляем красивые фамилии, которые принадлежали запорожским казакам или украинской знати.

Украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. Самые популярные украинские фамилии, такие как Шевченко, Маляренко, Коваленко, Мельник, Ковальчук и Бондаренко, относятся к определенным профессиям. Мы назвали редкие фамилии, которые указывают на происхождение от военных чинов, запорожских казаков или дворянских родов.

Фамилии военных чинов

Некоторые фамилии указывают на то, что среди их носителей в прошлом могли быть военные и обладатели воинских званий. В Украине встречаются такие фамилии, принадлежащие к войску:

Атаманенко - так называли вожака казаков, выбранного голосованием;

Джура - оруженосец;

Компаниец - козак легкоконного гетманского полка;

Куринный - от слова "курень";

Сердюк - наемные пехотинцы Запорожского войска;

Сотник - воинское звание в Гетьманщине, УНР и УПА;

Хорунжий - прапороносец в Запорожской Сечи, позднее - воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР;

Чотар - младший офицер Украинских сечевых стрельцов.

Если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков принадлежал к украинскому войску.

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Фамилии запорожских казаков

Очень много фамилий достались украинцам из поры казачества. Некоторые фамилии означают род занятий, которые выполнял казак в Запорожской Сечи - Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.

Некоторые фамилии (Соломаха, Тетеря) означают виды каши, которые почти каждый день ели казаки.

Часто казакам в Сечи давали прозвища, указывающие на место их рождения, что позднее закрепилось в фамилиях Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Полищук, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.п.

Иногда в казацких прозвищах закреплялись особенности внешности воина: Губенко, Горбинис, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

До наших времен можно встретить казацкие фамилии, которые образованы соединением нескольких слов. Подобных антропонимов нет в других славянских фамилиях: Убийвовк, Непийпиво, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба; Паливода, Нагнибида, Перебийнис и т.д.

Дворянские украинские фамилии

Некоторые фамилии свидетельствуют о том, что в роду их носителей были представители знати. В родословных книгах украинских дворян можно найти такие дворянские фамилии:

Адамовичи;

Андрушевские;

Безбородьки;

Вернадские;

Галаганы;

Гордиенки;

Дараганы;

Дорошенки;

Ждановичи;

Искрицкие;

Кандыбы;

Карпенки;

Криницкие;

Лазаревские;

Леонтовичи;

Максимовичи;

Овсиенки;

Остроградские;

Паскевичи;

Полуботки;

Самойловичи;

Стороженки;

Сулимы;

Тарновские;

Уманцы;

Ханенки;

Щербани;

и многие другие.

Этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.

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