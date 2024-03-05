"Відчуваю полегшення в області живота" - думаете, так говорить верно? Автор учебников по-украинскому языковед Авраменко говорит: пришло время серьезно поговорить о "кальках" с русского языка, которым в Украине не место.
Упомянутое выражение - один из трех популярных лингвистических "паразитов", объяснил педагог в рамках своего урока и привел корректные по значению соответствия.
"Друзья, в какой области? В Житомирской или в Винницкой? Область - это административно-территориальная единица, а часть тела или организма мы называем "ділянкою"", - подчеркнул учитель.
Итак, можно сказать "відчуваю полегшення у ділянці живота", предложил Авраменко.
Еще одна "калька" с русского - выражение "ви праві". "Правою може бути рука або нога... Російському "вы правы" відповідає вислів "ваша правда", "ваша думка слушна" або "ви маєте рацію"", - сказал языковед.
И замыкает тройку суржиков фраза - "треба підняти питання". Здесь аналогичная ситуация: можно поднять руку или груз, но никак не вопрос. Его мы "порушуємо".
Запоминаем эти советы и вместе думаем о том, чтобы Украина говорила правильно, призвал Авраменко.
Кто такой "кушнір" - значение старинного слова
В одном из уроков тип-учитель нации также раскрыл, а кто же такой "кушнір". Некоторые из украинцев ошибочно отождествляют слово с мастером по лепке кувшинов, но вот его истинное значение.
Также есть еще одна интересная фраза - ее истоки тоже возвращают нас к славянству и языческим культам бога Перуна.