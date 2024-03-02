Некоторые украинцы считают, что так когда-то называли мастера по лепке кувшинов, но это не верно.

Кто такой "кушнір" - автор учебников по украинскому языку, известный филолог и педагог Александр Авраменко объяснил, что значит это слово, и имеет ли оно привязку к фамилиям "Кушнір", "Кушніренко", "Кушнірук".

"Мы знаем такие фамилии как Кушнир, Кушниренко, Кушнирук, но что означает общее название?", - отметил учитель в своем уроке.

Он привел примеры, как некоторые украинцы ошибочно считают, что так когда-то в древности называли мастера по лепке кувшинов. Но это не верно.

"Кушнір - давня професія - це фахівець, що вичиняє хутро зі шкури та шиє хутряні вироби", - пояснил Авраменко.

Обратите внимание, в слове "хутро" мы ставим ударение на последний слог (на гласную "о"). Такая же логика и в произношении слова "хутровий" (ударение на гласную "и"), сказал филолог.

Авраменко напомнил, слово "кушнір" запечатлено в украинском народном творчестве известной поговоркой:

"Одна думка в лисиці, а інша - в кушніра"

Когда знаешь значение слова, то и растолковывать фразу нет необходимости, но, возможно, вы и раньше о ней слышали.

Несколько секретных выражений в украинском языке

В рамках своих уроков языковед Авраменко привел немало примеров интересных фразеологизмов, которыми можно украсить язык. Один из них - "після дощику у четвер". Его истоки тянутся еще во времена, когда наши предки верили в языческого бога Перуна - смотри, что означает эта фраза.

Также есть еще одно остроумное выражение - "усі кози в золоті". О его тайном значении подробнее здесь.

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