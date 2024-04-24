Филолог рассказал об узаконенной в нашем языке ошибке.

Наверняка, вы когда-то слышали фразеологизм "реветь белугой". Его значение - это неистово кричать или плакать, объяснил известный в Украине учитель украинского языка Александр Авраменко.

Однако не все знают о роковой ошибке, допущенной в этом выражении. Языковед объяснил в рамках своего урока, с чем именно связана путаница.

"Реветь белугой - это неистово кричать, плакать. "А где же здесь ошибка?" - спросите вы. Белуга - это крупная морская рыба. Она немая, как и все рыбы", - сказал учитель.

Так, почему же в народе говорят на отчаянный крик именно "реветь белугой"? Авраменко говорит:

"Вот здесь и ошибка. На месте "белуги" должно быть "белуха". Это млекопитающее из семейства дельфиновых, подотдела зубатых китов. Белуха, которая достигает шести метров в длину и весит до 1,5 тонны, имеет большое промышленное значение. И именно она может реветь - издавать специфические звуки".

Итак, малоизвестное название "белуха" заменили на близкозвучное "белуга", так и родился упомянутый фразеологизм, рассказал филолог.

Фразеологизм "редко, но метко" и его верная версия

Авраменко в одной из мини-лекций также рассмотрел употребление среди украинцев русского фразеологизма "редко, но метко". В нашем языке есть аналог для этого выражения, который позволит избежать ненужного суржика. Авраменко рассказал, что таких есть минимум два. Также учитель привел похожие кальки с русского, которых следует избегать. Одна среди них: "вешать лапшу".

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