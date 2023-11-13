Наречие "нівроку" можно использовать как междометие, отметил эксперт.

Самый известный учитель Украины - языковед, автор учебников Александр Авраменко, объяснил, что означает слово "нівроку".

Эксперт в эфире программы "Сніданок з 1+1" говорил, что это слово несправедливо редко употребляют. Языковед подчеркнул, что оно колоритное. Это наречие можно использовать как междометие со значением, чтобы не принести горя, не сглазить. Пример: "А ви, нівроку, одужуєте. Рум'янець виступив на щоках".

По словам Авраменко, "нівроку" - это украинское слово, которое также имеет значение "нічогенько, непогано, так, як треба". Например, "дочка в них виросла нівроку - від хлопців немає проходу". Или: "Як твоє здоров'я? Дякую, нівроку".

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Александр Авраменко рассказывал, что в нашем языке часто неправильно употребляют слово "відтак" - ему приписывают несвойственные значения "отже" і "тому".

Языковед подчеркивал, что у этого слова есть только такие значения в украинском языке - "після того, потім". Учитель также привел пример использования этого слова в предложении: "Cпочатку жив у Вінниці, а "відтак" - в Одесі".

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