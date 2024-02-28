Слова "автівка" нет в украинских словарях, но оно уже завоевало любовь украинцев.

Можем ли мы говорить "автівка" на все, что имеет колеса и напоминает нам машину? Есть определенный контекст, о котором важно знать относительно этого слова.

На его особенности остановился автор учебников по-украинскому и один из самых известных популяризаторов правильного государственного языка Александр Авраменко. Он уточнил, что этого слова официально нет в украинских словарях, однако оно уже завоевало любовь украинцев.

"Слова "автівка" нет в украинских словарях, это новое слово, имеющее разговорный оттенок. Оно уверенно завоевывает свои позиции в современном языковом пространстве, и я не удивлюсь, если со временем "автівка" попадет в словари и получит официальный статус в языке", - сказал педагог.

Поэтому, уместно ли говорить "автівка" для обозначения не только легковых машин, но и больших автомобилей: грузовиков или пожарных? Авраменко говорит, что да, поэтому употребляйте это слово увереннее.

Кстати, по действующему правописанию, такие слова, как "авто", "метро", "кіно" не склоняются, отметил Авраменко.

Также он обратил внимание на слово "вантажівка". В нем ударение надо ставить на "і", а не на вторую "а", подчеркнул филолог.

Почему нельзя говорить "у випадку необхідності"

В одном из своих видео-уроков Авраменко также остановился на выражениях, которые мы привыкли говорить неправильно из-за проблем с переводом. Оказывается, фраза "у випадку необхідності" - это калька с русского. Учитель назвал несколько переводов, позволяющих не утратит значения фразы.

Также в нашем языке есть еще одно слово-перевертыш, помимо "автівки". Его тоже нет в словарях, но все его говорят - о чем рассказал Авраменко.

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