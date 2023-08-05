В украинском языке есть слово "красний", но оно не имеет никакого отношения к названию цветов.

В украинском языке есть слово "красний", которое однако не является названием одного из цветов радуги. Когда его уместно употреблять, рассказал языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, в украинском языке есть немало народных выражений, где употребляется слово "красний". Например, "Ой весна, весна – днем красна".

"Часто мои ученики спрашивают, почему она "красна"? По логике, должна быть зеленой, потому что в эту пору все зеленеет, или же белой, ведь все зацветает белым. Красной логичнее было бы назвать осень", - рассказывает Авраменко о типичной ошибке школьников.

Однако толковый словарь объясняет, что "красний" в украинском языке означает "красивый", "прекрасный" или "великолепный".

"Когда мы говорим "прекрасний", мы же не имеем в виду "очень красный". Вон где собака зарыта! "Ой весна, весна - днем красна!" Это значит "красивая своими днями", "великолепная", – объясняет языковед.

Авраменко напомнил, что корень "красний" употребляется и в других ситуациях. Например, о человеке, умеющем хорошо говорить, говорят, что он - "красноречив".

Советы языковеда Александра Авраменко

Ранее УНИАН писал, как правильно сказать на украинском русское слово "взгрустнулось". Авраменко отметил, что иногда дословно перевести устойчивое соединение слов - бесполезное дело, поэтому надо искать аналог вместо прямого перевода, или строить всю фразу иным образом.

Также лингвист объяснил, когда следует говорить "на автобусе", а когда это будет откровенно неправильно с точки зрения украинской грамматики.

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