По словам президента, это произошло благодаря Центру гражданских свобод, который стал лауреатом всемирной премии.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в этом году на церемонии вручения Нобелевской премии мира впервые прозвучал украинский язык.

"Сегодня же в норвежской столице, в Осло, состоялась ежегодная церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году на церемонии впервые прозвучал язык Украины, наш украинский язык, - благодаря Центру гражданских свобод и его руководительнице госпоже Матвийчук, которые стали лауреатами премии мира. Я поздравляю госпожу Александру, ее коллег и всех украинских правозащитников с таким признанием", - отметил президент в своем видеообращении.

Он отметил, что символичным является то, что церемония проходит именно в этот день - в Международный день прав человека.

Видео дня

"В Украине до этого года не было Национального дня благодарности и уважения к правозащитному движению - всех, кто посвящает жизнь защите и восстановлению прав людей. Теперь такой день установлен и будет отмечаться ежегодно именно 10 декабря - День прав человека", - сказал глава государства.

Зеленский также напомнил, что накануне он подписал несколько важных указов, в частности, о назначении государственных стипендий.

"Господину (Эдему - УНИАН) Бекирову назначена государственная стипендия имени Левко Лукьяненко. Это специальная стипендия, которой государство поддерживает тех, кто был освобожден из плена оккупантов, кого спасли от российских репрессий", - отметил президент.

Он добавил, что другими государственными стипендиями были отмечены выдающиеся деятели украинской науки, культуры и искусства - всего 100 украинцев и украинок.

Нобелевская премия мира 2022

Как сообщал УНИАН, украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" получила Нобелевскую премию мира-2022. Представители Украины получили Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Также лауреатами премии мира стали правозащитник из Беларуси Алесь Бяляцки и российская правозащитная организация "Мемориал". Церемония вручения состоялась 10 декабря в Осло.

Такое "соседство" возмутило украинских пользователей соцсетей. Также раскритиковал решение Нобелевского комитета советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, поскольку премию получили Россия и Беларусь, совершившие нападение на Украину.

Перед объявлением лауреатов, которое состоялось 7 октября, Reuters со ссылкой на данные букмекеров сообщал, что среди фаворитов на получение премии в этом году были президент Украины Владимир Зеленский, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. В списке номинированных также были Светлана Тихановская, Алексей Навальный и Мустафа Джемилев.

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