При правильном обращении тюльпаны будут радовать вас цветением много лет подряд.

Тюльпаны технически являются многолетними цветами, однако если не ухаживать за ними правильно, они могут погибнуть в первые же годы. Портал Martha Stewart собрал советы садовников о том, как ухаживать за тюльпанами во время цветения и что делать с ними после того, как они отцветут, чтобы они радовали вас цветами год за годом.

Удобрение при посадке и после цветения

По словам садовницы Пегги Энн Монтгомери, удобрения не являются на 100% необходимыми для уличных тюльпанов, но они могут улучшить их рост. Она рекомендует использовать органическое удобрение для луковиц с низким содержанием азота во время посадки, а затем снова после цветения луковиц весной, что может дать усталым луковицам стимул.

Увядшие цветки

Эксперт по садоводству Эндрю Бантинг рекомендует после отцветания тюльпанов весной обрезать увядшие цветочные головки, чтобы предотвратить расходование энергии на производство семян.

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Однако при этом дайте листьям отмереть естественным путем, это может занять от 4 до 6 недель. "Это поможет подзарядить луковицы для следующего сезона", — говорит Монтгомери.

Хранение луковиц

Если вы выкапываете луковицы тюльпанов для последующей посадки осенью, то придерживайтесь следующих советов:

Подождите, пока листья тюльпанов полностью не отомрут.

Осторожно выкопайте луковицы. Стряхните всю землю и обрежьте все мертвые листья и корни, стараясь не повредить луковицы.

Разложите их на газете и дайте им высохнуть в течение нескольких дней или недели.

Храните их в картонной коробке или бумажном пакете с хорошей циркуляцией воздуха в темном и сухом месте, например, в подвале или погребе, пока не придет время пересаживать их осенью. Регулярно проверяйте их на наличие плесени и удаляйте все, что гниет.

Другие важные советы

1. Убедитесь, что вы сажаете многолетние сорта, говорит Пегги Энн Монтгомери

2. Выберите правильное место

Почва и солнце: при посадке луковиц тюльпанов осенью (октябрь-ноябрь, около шести недель до первых заморозков) вам нужно выбрать грядку с влажной, но хорошо дренированной почвой, которая получает много солнца — в идеале шесть часов в день — или легкую тень.

Избегайте участков со стоячей водой , отмечает Монтгомери, так как заболоченные луковицы будут гнить. Может быть полезно добавить органические вещества, такие как коровий навоз, компост или торфяной мох, чтобы улучшить дренаж.

Правильная грядка : вам также нужно выбрать место, где другие растения будут практически не конкурировать, говорит Эндрю Бантинг.

3. Поливайте ровно столько, сколько нужно

Хотя вам нужно полить тюльпановые клумбы сразу после посадки, чтобы сформировать хорошую корневую систему, после этого им понадобится минимальный полив, весеннего дождя обычно достаточно", говорит Монтгомери.

Ранее садоводы рассказали, какие растения лучше всего посадить возле розы.

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