Пожалуй, большинство людей привыкли выключать из розетки крупную бытовую технику, когда они уезжают в длительный отпуск. Но есть некоторые устройства, которые надо выключать после каждого использования.
Это не только поможет вам сэкономить электроэнергию, но и убережет ваш дом от пожара. Ресурс Better Homes & Gardens рассказал, какие предметы быта и электроприборы нужно выключать из розетки каждый раз после того, как вы ими воспользовались.
1. Настольные кухонные приборы
Одними из наиболее частых причин пожаров среди бытовых устройств являются тостеры. Но есть и другие приборы, которые не стоит оставлять включенными в розетку. Речь идет, в частности, о вафельницах, электросковородках, а также настольном гриле.
2. Приборы для нагрева
Если вы часто пользуетесь приборами с нагревательным элементом для растапливания масла или приготовления фондю, или же любите нагревать ароматические масла – не забывайте выключать такие устройства из розетки. Это же касается и электрических свечей.
3. Обогреватели
В холодные месяцы года обогреватель может помочь вам согреться. Однако его не стоит оставлять без присмотра или не выключать на ночь. Такие устройства действительно представляют угрозу, когда речь заходит о пожарной безопасности.
Никогда не оставляйте обогреватель включенным, если вы не находитесь в той же комнате, где он работает. Когда вы заканчиваете им пользоваться, обязательно вынимайте вилку из розетки.
4. Фены и приборы для укладки волос
Фен – еще один прибор, с которым стоит быть осторожным. Его необходимо регулярно чистить и никогда не стоит оставлять включенным в сеть.
Поскольку фены часто используют в ванной комнате, надо следить и за тем, чтобы он не попал в воду. К тому же, существует риск возникновения пожара.
Отметим, что это касается всех инструментов для укладки волос с использованием нагревательных элементов – включая выпрямители и плойки. Никогда не оставляйте их подключенными к сети.
Какие приборы можно оставлять подключенными к сети
Есть ряд бытовых устройств, которые обычно довольно безопасно оставлять подключенными к розеткам. К примеру, к ним относится телевизор. Не обязательно вынимать вилку из розетки каждый раз, когда вы уходите из дома.
Это же касается микроволновок, роутеров, бойлеров и кондиционеров. Однако если вы каким-то из этих приборов пользуетесь редко, выключить их лишним не будет.