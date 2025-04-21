Определенное оборудование следует подключить к отдельной розетке.

Большинство электроприборов не стоит подключать к одной розетке, поскольку это может привести к срабатываю автоматического выключателя или даже к пожару. Эксперты пояснили, что необходимо быть осторожными, особенно если вы живете в старом доме, который не был полностью обновлен современными средствами защиты, сообщает Better Homes & Gardens.

По словам лицензированного электрика и владельца AstroWatt Electric Тома Джеймсона, если какое-либо оборудование или прибор потребляет много энергии, его следует подключить к отдельной розетке.

"Крупные потребители энергии не должны использоваться в одной розетке. Подумайте об обогревателях, микроволновых печах, тостерах, кондиционерах, беговых дорожках или обо всем, что генерирует тепло и/или имеет двигатель. Лучше всего выделить для этих приборов и оборудования собственные розетки, когда это возможно", - сказал он.

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В то же время, директор программы Electrical Safety Foundation International Дэниел Маджано рассказал, что под некоторые мощные устройства нужно выделять отдельную цепь, чтобы не перегружать ее.

"Любые электроприборы, выделяющие тепло или потребляющие много энергии, должны быть подключены, в идеале, к собственной цепи", - отметил Маджано, пояснив, что сработавший выключатель или перегоревший предохранитель в результате подключения нескольких приборов означает, что вы перегружаете цепь, которая способна выдерживать непрерывную нагрузку в диапазоне от 1440 до 1920 Вт.

Сколько энергии потребляют бытовые приборы:

Сушильная машина для белья: 2790 кВтч

Кофеварка - 1000 кВтч

Фен - 710 кВтч

Микроволновая печь - 1500 кВтч

Обогреватель - 1320 кВтч

Тостер - 1051 кВтч

Пылесос - 542 кВтч.

Как определить, перегружена ли ваша розетка или цепь

Одним из признаков того, что ваша розетка или цепь перегружены, является отключение электроэнергии. Если выбило пробки, то можно включать свет, щелкнув выключатель в положение "вкл". Но в некоторых старых домах автоматических выключателей может не быть. В таком случае предохранитель может перегореть и его необходимо заменить.

По словам президента Mr. Electric Джоэла Уортингтона, есть и другие признаки. Ими являются теплые или обесцвеченные розетки, мерцающий свет или запаха гари.

Также при перегрузке сети вы можете услышать потрескивание, шпипение или жужжание от розетки.

Что нельзя подключать к удлинителям

Эксперты не советуют также подключать мощные приборы, такие как кофеварки, холодильник или обогреватель, к удлинителям, чтобы избежать перегрева, который может привести к пожару. Эти дополнительные розетки стоит использовать только для электроники с низким потреблением, такой как зарядные устройства, телевизоры или компьютеры.

Какие приборы нельзя оставлять подключенными к розетке

Как писал УНИАН, существуют приборы, которые обязательно нужно выключать из розетки, так как это не только позволит сэкономить электроэнергию, но и избежать опасных ситуаций.

Эксперты рассказали о пяти случаях, в которых ни в коем случае не стоит оставлять приборы подключенными, и объяснили, почему.

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