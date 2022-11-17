Как отстирать пятно крови и чем нельзя выводить кровь - разобрался УНИАН.

Пятна крови трудно вывести из одежды обычными средствами для стирки. Кровь быстро впитывается в ткань и окрашивает за несколько секунд. Некоторые привычные для других загрязнений методы стирки могут сделать пятно крови ещё более стойким. УНИАН разобрался, как можно эффективно избавиться от следов крови на белой и цветной одежде.

Что нельзя делать с пятнами крови

Если обнаружили кровь на одежде – будьте осторожны с этой вещью. Некоторые методы стирки применять нельзя, иначе пятно впитается ещё сильнее и отстирать его будет невозможно. Вот что нельзя делать с окровавленной одеждой:

удалять пятна горячей водой;

тереть пятно крови рукой;

стирать вещь в машинке до выведения пятна;

применять хлор для выведения крови.

Как отстирать свежую кровь холодной водой или льдом

Холодная вода быстро и очень эффективно смывает свежую кровь. Как только заметили кровь на одежде - сразу окуните пятно в очень холодную воду и потрите руками. Если пятну несколько часов - замочите его в ледяной воде на час, а затем постирайте руками с мылом под краном с холодной водой.

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Свежее пятно крови также можно вывести кубиком льда. Для этого просто потрите льдом пятно круговыми движениями. На улице зимой кровь на ткани можно потереть снегом.

Как отстирать кровь хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло можно применять для повторного удаления, если не получилось вывести кровь с первого раза. Замочите часть одежды с пятном в холодной воде на два часа. Затем щедро натрите кровь хозяйственным мылом и оставьте ещё на 30 минут. После этого постирайте одежду руками.

Как вывести старую кровь глицерином

Старые пятна крови хорошо выводятся теплым глицерином. Подогрейте немного глицерина в чашке с водой. Смочите в теплом растворе ватный диск и положите на загрязнение. Оставьте на 1 час. За это время кровь впитается в диск. Затем постирайте вещь в машинке.

Как вывести кровь с одежды солью

Этот метод подойдет для белой одежды, нижнего и постельного белья. Соль хорошо удаляет старые и засохшие пятна. Разведите 1 столовую ложку соли в 1 литре холодной воды. Замочите вещь в этом растворе на ночь, а утром постирайте пятно с мылом руками. Увеличивать концентрацию соли не следует.

Как вывести кровь с ткани перекисью водорода

Перекисью можно вывести кровь из светлых и неокрашенных тканей. На джинсах и темной одежде использовать перекись нельзя.

Нанесите перекись на пятно и оставьте на 30 минут. В течение этого времени несколько раз промокните вещь бумажной салфеткой. Затем ещё раз промокните перекисью. С каждым разом на бумаге будет оставаться все больше крови, а с ткани пятно сойдет.

Как отстирать пятно крови с помощью крахмала

Крахмалом выводят кровь из шелка, кашемира, велюры и других деликатных тканей. Натрите пятно крахмалом с обеих сторон и дождитесь, пока крахмал засохнет. Затем оттряхните вещь и протрите пятно под холодной водой.

Как отстирать засохшую кровь зубной пастой

На синтетических тканях кровь хорошо выводит зубная паста. Если ткань белого цвета - используйте пасту без отбеливающего эффекта. Смажьте кровавое пятно зубной пастой и оставьте до полного засыхания пасты. Затем промойте пятно с засохшей пастой под холодной водой. Постирайте вещь в машинке, если на ней остался запах пасты.

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