Родители могут помочь своим детям стать уверенными, стойкими, позитивно настроенными в решении проблем.

Родители должны помочь своему ребенку стать ментально сильнее, хотя этот момент легко упустить из виду из-за всего остального, что требует родительского внимания.

Об этом в своем материале для издания CNBC пишет Скотт Маутц – популярный спикер, тренер и инструктор LinkedIn Learning. Он отметил, что родители могут помочь своим детям стать уверенными, стойкими, позитивно настроенными в решении проблем. Для начала нужно развивать их умственную силу этими шестью способами.

1. Дети любят спрашивать "Почему?". Управляйте этим любопытством

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Возьмите этот любознательный дух и используйте его с пользой. Научите детей быть хорошими решателями проблем, используя аналитический подход "Пять почему", впервые предложенный японским изобретателем и промышленником Сакичи Тоёдой.

Развивайте инстинкт детей продолжать спрашивать "Почему?", пока они сами не найдут корень проблемы. Часто первопричина проявляется примерно после пятого повторения вопроса.

Например, скажите, что на этой неделе они не получат карманные деньги, что для них проблема. Помогите им стать аналитическими таким образом, возможно, даже превратив это в игру:

Почему ты не получаешь карманные деньги? Потому что ты не помыл посуду, как обещал.

Почему ты не помыл посуду? Потому что вместо этого играл в видеоигры.

Почему ты играл в видеоигры, когда знал, что не должен? Потому что ты не убрал их. Они были перед телевизором, готовые к игре.

Почему ты не убрал их, когда я сказал тебе? Потому что ты не слушал.

Почему ты не слушал? Потому что это плохая привычка, с которой тебе нужно работать.

Суть в том, что решение проблем начинается с выяснения того, почему возникла проблема, чтобы вы могли устранить первопричину. Помогите своему ребенку выработать эту привычку, когда он анализирует любую проблему, и вы поможете ему стать умственно сильнее.

2. Помогите ему сосредоточиться на подлинности, а не на одобрении

Дети ищут одобрения своих родителей. Это естественно. Но поиск одобрения становится нездоровым, когда он превращается в постоянный поиск внешнего подтверждения. Вы можете начать отходить от своего подлинного "я".

Помогите детям сравнивать свои результаты с собственными ожиданиями, а не искать одобрения от других людей.

Вместо того, чтобы определять, соответствуют ли они чьим-то стандартам, поощряйте их думать: "Достиг ли я того, что намеревался сделать?" и "Становлюсь ли я лучшей версией себя?"

3. Помогите им поместить социальные сети в контекст

Разумно устанавливать ограничения на то, сколько времени дети проводят в соцсетях, и сколько времени вы тоже проводите там. Это не упрощает задачу.

Когда вы разговариваете с детьми о соцсетях, с которыми они сталкиваются, напоминайте им не сравнивать свои провалы с лучшими моментами других людей. Помогите им понять, что инфлюенсеры часто публикуют тщательно подобранные впечатления, которые не отражают реальную жизнь, и что они не должны придерживаться невозможных стандартов, с которыми сталкиваются.

Поощряйте их рассматривать соцсети как развлечение, а не как мерило. Это может помочь предотвратить или, по крайней мере, смягчить чувство неадекватности, которое в противном случае может возникнуть.

4. Помогите им сосредоточиться на процессе, а не на результате

Когда дети слишком сосредоточены на результате своих усилий, это может привести к перфекционизму. Вместо этого научите их влюбляться в процесс.

Особенно, когда они сталкиваются с неудачами в своих усилиях, спросите их:

"Вы учитесь на этом пути?"

"Вам весело?"

"Вы растете и совершенствуетесь?"

Это настоящая победа, и, задавая эти вопросы, вы помогаете им сосредоточиться на положительных моментах пути.

Я ни в коем случае не говорю, что они не должны стремиться к отличному результату. Но чрезмерное рвение в отношении результатов может подорвать умственную силу детей, потому что на результат может повлиять множество факторов, помимо усилий.

5. Не позволяйте им застрять в "это несправедливо"

Важно помочь детям не впасть в менталитет жертвы, из-за которого они могут чувствовать и вести себя так, как будто они бессильны. Вот один из ключевых вопросов, который следует задать им в такие времена: "Вы просто хотите, чтобы все изменилось, или вы хотите изменить это все?"

Первый вариант пассивен и может вызвать длительные периоды упадка в ощущении того, что "это несправедливо". Второй вариант проактивен и помогает превратить детей в лидеров изменений. Это может укрепить их умственную силу.

6. Помогите им сосредоточиться на том, что они могут контролировать

Большим источником беспокойства для детей может стать беспокойство о вещах, которые они не могут изменить.

Вы можете проводить с ними "контрольные проверки". Попросите их записать все, что их беспокоит. Затем попросите их обвести только то, что они могут контролировать, и обсудите с ними, как они могли бы что-то сделать с этими вещами.

Ментальная сила во многом связана с направлением энергии туда, где она лучше всего подходит. Это упражнение помогает сузить вселенную беспокойства ребенка и направить энергию на действия, которые улучшат его обстоятельства, что может еще больше облегчить его беспокойство.

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