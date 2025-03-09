Вы приносите больше вреда, чем пользы, когда речь идет о воспитании вашего ребенка, делая эти вещи.

В нашем мире важно воспитывать в детях эмоциональную и психическую устойчивость. Психологически сильные дети не только лучше подготовлены к самостоятельному решению проблем в будущем, но и с большей вероятностью будут увлечены учебой в школе и работой.

Издание Your Tango назвало ошибки, которые часто совершают родители.

Запрет на риск

Родители не делают своим детям ничего хорошего, устраняя любую возможность риска. То, как вы "защищаете" своего ребенка, часто приводит к тому, что он теряет способность вести себя как взрослый. Когда вас не будет рядом, он не сможет самостоятельно ориентироваться в мире, что приведет к массовым неудачам.

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Говорить детям, что они не способны справиться с проблемами

Согласно исследованию 2022 года, когда родители часто говорят своим детям, что они не способны справиться со своими проблемами, это может значительно навредить их самооценке, уверенности в себе и способности развивать эффективные механизмы преодоления трудностей. Это может привести к таким потенциальным проблемам, как тревожность, депрессия и трудности с принятием самостоятельных решений во взрослом возрасте.

Связывать свою любовь со способностью ребенка добиться успеха

Большинство детей, которых воспитывали такие родители, страдают от непосильной тревожности, а у некоторых даже развивается нарциссическое расстройство личности.

Говорить ребенку, что он никогда не потерпит неудачу

Если вы говорите ребенку, что он не может потерпеть неудачу, вы отговариваете его от риска, который необходим для роста. Более того, умение справляться с неудачами - очень важный жизненный навык, отсутствие которого может негативно сказаться на развитии ребенка, поскольку порождает страх перед неудачей, препятствует сопротивлению и искажает их восприятие реальности.

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что зачастую это происходит из-за чрезмерной заботы родителей или их слишком оптимистичного отношения, что может привести к проблемам с самооценкой и преодолением трудностей в жизни. Вместо того чтобы концентрироваться на том, чтобы не потерпеть неудачу, родители могут поощрять детей рассматривать трудности как возможность для роста и учиться на ошибках.

Пытаться добиться от детей наград и заслуг неэтичными способами

Если ребенок не научится самостоятельно конкурировать и использовать свои связи, то вам следует ожидать, что он лишится основных жизненных навыков.

Контролировать каждый шаг ребенка

Чрезмерное вмешательство в жизнь ребенка иногда может навредить его мотивации и процессу обучения. В обзоре, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology, рекомендуется открыто общаться с детьми и предоставлять им определенную степень самостоятельности, обеспечивая при этом поддержку, чтобы смягчить возможные негативные последствия.

Слишком строгое отношение к детям

У слишком строгих родителей дети часто становятся тревожными взрослыми или бунтуют так сильно, что срываются под влиянием своих проблем. Большинство таких детей становятся успешными не благодаря наставлениям родителей, а вопреки их вмешательству.

Не уделять времени семье

Когда родители не уделяют времени семье, у детей снижается самооценка, возникают трудности с социальным взаимодействием, повышенная тревожность, чувство незащищенности, плохое эмоциональное регулирование и возможные проблемы с поведением. Они чувствуют себя эмоционально обделенными и не ощущают связи с родителями.

Согласно исследованию, проведенному в 2023 году, намеренное выделение времени для семьи с фокусировкой внимания и позитивным взаимодействием может смягчить эти последствия.

Принижение или высмеивание интересов ребенка

Родители, разрушающие самооценку детей резкими высказываниями, совершают ужасные ошибки. Такой ребенок будет бояться говорить родителям о своих истинных желаниях, что в результате может привести даже к самоубийству.

Наличие любимого ребенка

Когда у родителей есть любимый ребенок, это может значительно негативно повлиять на ребенка, которого они считают менее любимым, что часто приводит к снижению самооценки, повышенной тревожности, депрессии, поведенческим проблемам и трудностям в отношениях между братьями и сестрами, причем даже во взрослой жизни.

В то же время исследование 2018 года показало, что любимый ребенок может также испытывать давление, чтобы сохранить статус любимчика, и потенциальные трудности в отношениях на более позднем этапе жизни.

Ранее УНИАН писал, как воспитать эмоционально умных детей.

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