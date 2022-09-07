Что делать с опавшими листьями, чтобы они принесли пользу саду и огороду - читайте на УНИАН.

В Украине начался сезон листопада, но сжигать опавшие листья не стоит. Это не только опасно и незаконно, но и не разумно. Ведь опавшие листья очень пригодятся вам на огороде или в саду - насытят землю полезными веществами и защитит от морозов. Обратите внимание, что если листки заражены болезнями или насекомыми, то их лучше не использовать.

Ранее мы писали, что делать с опавшими яблоками осенью.

Сделайте листовой перегной

Такой перегной можно использовать как мульчу или подкислять им землю. Сам по себе перегной из опавших листьев содержит немного полезных веществ, но он задерживает влагу в земле и привлекает полезных дождевых червей.

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Листья для перегноя лучше собирать во влажную погоду. Если на улице сухо, то смочите листки водой. Наполните листьями садовые мешки и плотно утрамбуйте. Проколите мешок в нескольких местах, а верх оставьте открытым. Оставьте мешок во влажном месте и примерно через год перегной будет готов. Береза и клён разлагаются быстрее.

Добавьте в компост

Добавьте опавшие листья в компостную кучу и перемешайте, чтобы сделать компост более полезным и питательным. Такой компост можно использовать как удобрение.

Сделайте мульчирование опавшими листьями

Сгребите листья на огородный участок или в сад, и равномерно покройте грунт листьями. Такая мульча сдержит рост сорняков, удобрит почву и предотвратит вымывание солей и минералов из грунта. Также листьями можно укрывать многолетние цветы, такие как розы и гортензии.

Используйте для посадки комнатных цветов

Листья из листопадных деревьев - отличная добавка в почву для комнатных цветов. Измельчите листья с однолетними сорняками, удалив у сорняков цветки и корни. Такую смесь можно добавлять в грунт для комнатной рассады.

Удобрите газон

Если у вас есть газон, то опавшие листья послужат для него отличным природным удобрением. Сгребите листья на газон и в сухую погоду пройдитесь по траве газонокосилкой со снятой корзиной. Измельченные листья со временем разложатся на лужайке, удобрив грунт и наполнив его кислородом.

Сделайте дом для ежей

Ежи очень полезны в хозяйстве - они поедают насекомых и гусениц, которые вредят культурным растениям. Чтобы привлечь ежей на участок, оставьте большую кучу листьев у забора или на окраине сада. В этих кучах могут поселиться зверьки.

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