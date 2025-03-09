Существуют определенные правила стрижки газона.

Весной, когда уже на грядках нет снега, садоводы и огородники активно начинают работать в саду. Они знают, что можно сажать в марте, а с какими культурами подождать до апреля или мая, и какие работы проводить в самом начале весны. Одна из самых главных задач - стрижка газона и травы на участке. При какой температуре можно стричь газон и как правильно это делать - далее в материале.

На какую высоту стричь газон и когда - советы от эксперта

Эксперт по садоводству Монти Дон подробно объяснил, на какую высоту нужно стричь газон. Он считает, что траву нужно будет подстричь в марте, но не срезать ее слишком коротко. Задача хорошего садовода - слегка подстричь ее до конца месяца, тогда корни будут хорошо расти, а сама трава получит много сил, чтобы выглядеть здоровой и легче пережить летнюю засуху. За зиму трава на участке "принимает удар на себя" - она вынуждена переживать заморозки, снег, перепады температуры, но весной и летом есть шанс привести газон в порядок.

Он предупреждает, что у многих садоводов возникает желание совсем коротко подстричь газон ближе к концу марта, когда погода на улице уже более сухая и теплая. Но перед тем как стричь газон таким образом, стоит задуматься, не навредит ли это траве. По словам Монти, более длинная трава на самом деле лучше для экосистемы, поэтом до самой короткой длины, буквально летней, стричь ее не стоит.

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Как правильно и когда весной стричь газон

Эксперт также объяснил, как часто можно стричь газон, он категорически не рекомендует "снимать скальп" со своих растений. Монти советует максимально ограничить кошение, лучше просто подровнять траву до одинаковой длины, но не укорачивать.

Ваша основная задача, по словам эксперта, следить за тем, чтобы трава была ровной и аккуратной, а не подстригать ее до минимума. Только в начале или в середине лета, когда на улице уже будет действительно жарко, можно постепенно укорачивать длину, а состриженную траву добавлять в компост. Он советует смешивать с картоном или соломой, чтобы она не намокала и не была влажной.

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