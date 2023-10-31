Закарпатский диалект настолько оригинален, что просто завораживает.

Если вы путешествовали по Украине, то, наверное, заметили, что в разных уголках страны по-разному называют те или иные вещи. Так исторически сложилось, что жители определенного региона имеют особый словарный запас и в устной речи его используют. Таких интересных и колоритных слов с грамматическими особенностями немало можно услышать на Закарпатье.

Закарпатский диалект или говор настолько оригинален, что просто завораживает. Казалось бы, все мы живем в одной стране, но если вы вдруг приедете в какое-то живописное закарпатское село и станете свидетелем разговора местных жителей, то вовсе не факт, что вы поймете, о чем речь. Но интересные закарпатские слова могут стать для вас магнитом, который затянет вас в необычайное путешествие, где слова играют разными красками и имеют невероятную историю.

Мы сегодня расскажем вам о том, что означает слово "парадичка". Возможно, вы удивитесь, но так на Закарпатье называют помидор. Если хотите сказать во множественном числе, тогда надо говорить:"парадички".

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"Файні парадички уросли на керті", - говорят на Закарпатье, что означает: "Хорошие помидоры выросли на огороде". "Йду лем в бовт за парадічками", - так закарпатцы говорят о следующем: "Пойду в магазин за помидорами".

Откуда взялось слово "парадичка"? Вероятно, что пришло это слово на Закарпатье из других стран, ведь в Венгрии помидоры называют paradicsom, в Словакии – paradajka, в Сербии говорят - парадајз, а жители Словении называют томаты словом paradižnik.

Вот еще смешные закарпатские слова, которые употребляют на обозначение овощей и предметов быта:

"киндириця" - кукурудза,

"поприга" - перец,

"крупмлі" - картофель,

"пасуля" - фасоль,

"ритьков" - редиска,

"горниць" - кастрюля,

"леквар" - джем,

"фінджя" - чашка,

"фірганги" - шторы,

"будар" - туалет,

"палачінтовка" - сковорода,

"дараб" - кусок,

"мачка" - кошка,

"кавіль" - кофе.

Теперь вы знаете, как называют помидоры на Западной Украине, а также 14 слов из закарпатского диалекта, и когда будете в тех краях, то уже кое-что будете понимать, о чем говорят местные жители.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Ранее известный в Украине учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно просить прощения на украинском языке. Оказывается, многие делают это неправильно.

"Не раз чув, як кажуть: "Ми приносимо свої вибачення". Куди ви їх приносите? Ніхто і нікуди вибачення не носить і не приносить. Носять маленьку дитину на руках. Або носять джинси чи сорочку", – пояснил он.

Языковед подчеркнул, что прощения просят.

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