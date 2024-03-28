Слово "дебошир" было заимствовано из французского языка, пояснил Авраменко.

Слова "дебошир" и "хуліган" часто можно услышать в украинском языке. Однако они являются "словами-приблудами", рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" языковед Александр Авраменко.

Так, слово "дебошир" было заимствовано из французского языка. В то же время "хуліган" пришло к нам из английского. Однако в украинском языке есть свои слова, которыми называют дерзких людей, нарушающих общественное спокойствие:

бешк е тник,

тник, ш и беник,

беник, розбиш а ка,

ка, задир а ка,

ка, заводі я ка,

ка, шалап у т,

т, шиб а йголова,

йголова, халам и дник,

дник, пал и вода.

Языковед заметил, что все эти слова являются синонимами. Однако каждое из них имеет свои оттенки в значении.

Другие советы Авраменко - обратите внимание

Языковед Александр Авраменко объяснил, как назвать средство, которым мы стягиваем волосы – "резинка" или "гумка"? По его словам, слово "резинка" маркировано как чисто разговорное, то есть полулитературное. Оно пришло к нам из французского языка через посредничество русского и воспринимается как суржик.

Кроме того, учитель объяснил, в чем отличие между подснежниками и пролесками. Многие до сих пор не отличают эти цветки или путают название. Однако они не только цветут в разное время, но еще и имеют разный цвет.

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