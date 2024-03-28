Слова "дебошир" и "хуліган" часто можно услышать в украинском языке. Однако они являются "словами-приблудами", рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" языковед Александр Авраменко.
Так, слово "дебошир" было заимствовано из французского языка. В то же время "хуліган" пришло к нам из английского. Однако в украинском языке есть свои слова, которыми называют дерзких людей, нарушающих общественное спокойствие:
- бешкетник,
- шибеник,
- розбишака,
- задирака,
- заводіяка,
- шалапут,
- шибайголова,
- халамидник,
- паливода.
Языковед заметил, что все эти слова являются синонимами. Однако каждое из них имеет свои оттенки в значении.
Другие советы Авраменко - обратите внимание
Языковед Александр Авраменко объяснил, как назвать средство, которым мы стягиваем волосы – "резинка" или "гумка"? По его словам, слово "резинка" маркировано как чисто разговорное, то есть полулитературное. Оно пришло к нам из французского языка через посредничество русского и воспринимается как суржик.
Кроме того, учитель объяснил, в чем отличие между подснежниками и пролесками. Многие до сих пор не отличают эти цветки или путают название. Однако они не только цветут в разное время, но еще и имеют разный цвет.