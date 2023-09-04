Местами вернется 30-градусная жара.

Начало недели в Украине будет теплым. 4 сентября во многих областях Украины температура чуть повысится, на юго-восток вернется 30-градусная жара. Также на западе, в отдельных северных, Винницкой и Харьковской областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +16°, днем +22°.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +12°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, легкий дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, легкий дождь.

В Тернополе 4 сентября ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, сильный дождь.

В Виннице сегодня будет +14°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +14° днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 4 сентября - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +15°, днем +29°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+25°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +30°.

Приметы погоды 4 сентября

4 сентября - Зенона мученика. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

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