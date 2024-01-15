Есть одно правило, которое необходимо знать, чтобы правильно рассчитать важные траурные даты.

Когда в дом ворвется настоящая беда, не все способны разобраться, как действовать. Многие даже не представляют, что точно нельзя делать после смерти родного человека на протяжении первых 9 дней после кончины и в более длительной перспективе, в том числе до года. Насчет этой темы есть много суеверий, попробуем в них разобраться.

Самое главное - правильно рассчитывать памятные даты. Обязательно при подсчете нужно учитывать и день кончины близкого человека. То есть, если смерть наступила, например, 5 января, то 13 число будет 9 днем после смерти.

Вот что нельзя делать в течение 9 дней после смерти родственника

На 3 день после смерти, по мнению верующих, душа попадает на небеса, а оказывается перед Создателем только на 9-й, и именно тогда ей раскрывают, что такое преисподняя (ад), для нее наступает момент очищения, в который нужна поддержка близких. Считается, что позже - на 40 день, станет решаться судьба умершего человека - будет ли он в раю или в аду до наступления Страшного суда.

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Есть суеверие, что поход на кладбище на 9-й траурный день якобы способен "навредить душе" того, кто покинул этот мир, и это вообще считается плохой приметой. Позиция церкви на этот счет такая - там не видят ничего плохого в таком действии и не запрещают его. В церкви отмечают, что самое главное, чтобы прозвучала молитва за душу умершего.

Что нельзя делать в квартире после смерти человека в траурный период

Одно из главных правил - не забудьте закрыть чем-то зеркала. Некоторые люди верят, что душа может стать пленником открытого зеркала.

Вот что еще нельзя делать:

не стоит делать уборку сразу же после похорон, пусть пройдет какое-то время;

до 40 дней не нужно спать на кровати умершего и выбрасывать его вещи, нельзя о нем плохо говорить;

нельзя поднимать цветы, которые упали во время похорон на кладбище;

с могилы нельзя брать землю.

Кроме того, возле места захоронения запрещено шуметь, в частности, кричать, смеяться, спорить и пить спиртное.

Почему нельзя веселиться после похорон

В траур принято посвятить время тому, чтобы проститься с ушедшим человеком, поэтому концерты, театры, застолья не уместны в этот период. Считается, что душа ушедшего до 40 дней после кончины посещает те места, которые ей были дороги во время жизни, и это является одним из элементов перемещения в иной мир, и процесс должен быть как можно более простым и безболезненным. Плохие слова, сказанные о человеке в это время, или, возможно, неприемлемое поведение во время траура, могут помешать душе перевоплотиться.

Вот что нельзя делать до года после смерти человека, который был родным

Год после ухода родного человека считают периодом, когда особенно стоит беречь память о нем и придерживаться некоторых запретов.

Вот что не нужно делать:

менять место жительства;

устраивать ремонт;

участвовать в народных гуляниях, отмечать Рождество и Пасху, в том числе даже делать крашенки;

менять семейное положение, крестить детей, венчаться.

Все эти действия свидетельствуют о том, что человек либо пытается побыстрее забыть того, кто его покинул, либо нашел ему замену, а это противоречит сути траура.

Что нельзя делать после смерти родственника - мнение психологов

Эксперты со сферы психологии советуют ограждать себя от вещей, которые напоминают о человеке и провоцируют острую душевную боль. Если вы знаете, что является для вас триггером, - уберите это подальше.

Ранее УНИАН объяснил, почему нельзя выкидывать вещи умершего до 40 дней.

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