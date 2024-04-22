Среди таких аспектов барист раздражают клиенты, которые не уважают других посетителей кофейни.

Обычно бариста в вашей любимой кофейне является приветливым и любезным, они быстро запоминают заказ, спрашивают о вашей жизни и подают идеальную чашку кофе. Однако что может скрываться за их улыбкой? Издание Huffpost пообщалось с опытным баристой, который рассказал о наиболее раздражающем поведении клиентов, с которым баристы чаще всего сталкиваются.

Героем этой истории стала Кэтрин из Чикаго, это не ее настоящее имя. Она работает баристой уже четыре года и с энтузиазмом рассказала о многих преимуществах своей работы.

"Это хороший, незаметный способ общаться с сообществом. Я могу спросить, как прошел ваш день, и узнать о вас разные мелочи. Это дает мне социальную связь в небольших дозах", - отметила Кэтрин.

Она отметила, что около 60% ее клиентов являются из соседнего магазина, они уже, как постоянные покупатели.

"Я знаю их заказы и могу начать наливать напитки еще до того, как они подойдут к прилавку. Я знаю, что они только что родили ребенка, переехали в город или нашли другую работу. Это дает мне ощущение, что я нахожусь в маленьком городке, даже когда я живу в большом городе", - объяснила бариста.

Непонимание того, где они находятся

В то же время, по словам Кэтрин, некоторые посетители ведут себя странно. Ее больше всего раздражают люди, которые как будто прилетели с другой планеты и не понимают, как работает кофейня.

"Иногда я думаю о тех пяти минутах, которые прошли перед тем, как этот покупатель открыл дверь нашего магазина. Осознавал ли он, куда идет? Имели ли они какую-то цель на уме?" - спрашивает риторически она.

По ее словам, первым признаком неосведомленности клиента является то, что он становится в начало очереди и просит, к примеру "венти карамельное маккиато, с дополнительными взбитыми сливками", которого в кафе нет. Однако Кэтрин вежливо описывает напиток, который подают в кафе: "У нас есть традиционный маккиато - две порции эспрессо и немного пенки. Хотите?"

Бариста отметила, что в этот момент многие клиенты наконец осознают, где они находятся, ведь думают, что везде так, как в Starbucks. Они начинают изучать меню, пока стоят в очереди.

Неуважение к другим клиентам

Когда вы стоите в очереди и перед вами есть люди, то вам придется в определенной степени взаимодействовать с ними. К примеру, если вы громко говорите по телефону, то другим людям не очень это приятно.

"По моим подсчетам, каждый десятый человек, который подходит к прилавку, пытается одновременно сделать заказ и вести большой, серьезный разговор по телефону. Я спрашиваю: "Хотите место для сливок?", а они кричат: "Не во вторник, Элисон! Мне это нужно сегодня!", а потом я спрашиваю: "Что?", а они говорят: "Что?". - И угадайте что? Да, люди в очереди сейчас очень веселятся", - привела Кэтрин пример.

Бариста добавила, что уделять внимание баристе в течение 30 секунд, которые необходимы для того, чтобы оформить заказ, является самым распространенным проявлением человеческой вежливости.

"Я, человек с глазами, стою перед вами, поэтому установление зрительного контакта - отличная идея именно сейчас", - попросила она.

Не знать, чего вы хотите

"Для некоторых людей становится большой неожиданностью то, что они каким-то образом оказались в первых рядах очереди в кофейне и даже самые простые вопросы кажутся им непонятными. Даже самые простые вопросы ставят их в тупик, и их отношение таково: "Почему этот человек в месте, которого я никогда раньше не видела, спрашивает меня о том, какое миндальное молоко я люблю? Это, своего рода, останавливает разговор", - подчеркнула Кэтрин.

По ее словам, стоит знать, чего именно вы хотите, когда приходите в кафе.

"Дело в том, что я буду задавать вам вопросы о сортах молока, размере чашки и температуре напитка. Это потому, что моя работа - убедиться, что вы получите именно то, что хотите. Если вы даже не знаете своих предпочтений, как я смогу вам угодить? И как я вообще смогу пройти сквозь эту очередь клиентов, которые сейчас мечтают вас задушить?", - пошутила она.

Не знать, где вы находитесь (часть 2)

Кэтрин добавила, что с людьми могут происходить странные вещи, они могут забываться, что хотели или то, что только что произошло на кассе.

"Допустим, вы заказали ванильный латте со льдом и заметили, что на прилавок только что поставили горячее капучино. Почему вы срочно спрашиваете меня, ваше ли это, а потом начинаете хватать его? Часто человек, который готовит напиток, не тот, который видел вас на кассе, поэтому было бы здорово, если бы вы могли немного дольше подождать со своим заказом. Кроме того, если в магазине вас называют по имени, запомните то, которое вы нам дали. Если вы думаете, что невозможно, чтобы кто-то мог забыть собственное имя, когда его называют, поверьте мне, я видела такие вещи, в которые вы не поверите", - отметила она.

Интересные факты о кофе

Ранее эксперт выяснил точное время для первой чашки кофе. Так, генеральный директор компании Happy Beds Рекс Исап посоветовал не пить кофе сразу после пробуждения, а лучше около 08:33 утра.

"Когда речь заходит об идеальном времени для первого кофе, мы обычно тянемся к чайнику сразу после пробуждения. Однако в идеале нужно подождать час после пробуждения, чтобы по-настоящему ощутить пользу", - объяснил Исап.

Также исследование показало, что употребление кофе может предотвратить возникновение одной неожиданной болезни, а именно речь идет о болезни Паркинсона.

"Рецепторы аденозина A2A расположены близко к дофаминовым рецепторам мозга в базальных ганглиях. Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Journal of Chemical Information and Modeling, кофеин может остановить распад белка альфа-синуклеина и его слипание в мозге, образуя тельца Леви. Тельца Леви вызывают связанные с болезнью Паркинсона симптомы, в частности движения, блокируя выработку и передачу дофамина", - отметили исследователи.

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