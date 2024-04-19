Сорт кофе арабика появился до какого-либо вмешательства со стороны человека.

Возраст самого популярного сорта кофе, которому отдают предпочтение многи люди по утрам, может насчитывать более полумиллиона лет, пишет New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature.

"Используя гены кофейных растений по всему миру, исследователи построили генеалогическое древо самого популярного в мире сорта кофе, известного ученым как Coffea arabica. Исследователи обнаружили, что этот вид появился около 600 000 лет назад в результате естественного скрещивания двух других видов кофе", - пишет издание.

Таким образом, сорт кофе арабика появился до какого-либо вмешательства со стороны человека.

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Дикие деревья кофе появились в Эфиопии, но считается, что впервые их обжаривали и варили в основном в Йемене, начиная с 1400-х годов. Согласно легендам, в 1600-х годах индийский монах контрабандой провез семь сырых кофейных зерен на свою родину из Йемена, заложив основу для глобального захвата кофе.

Отмечается, что популяция растения арабика колебалась на протяжении тысячелетий, прежде чем люди начали его выращивать, процветая в теплые и влажные периоды и страдая в засушливые периоды. Эти скудные времена создали так называемые "узкие места" в популяциях, когда выживало лишь небольшое количество генетически схожих растений.

Сегодня это делает растения арабики более уязвимыми к таким болезням, как ржавчина листьев кофе, которые ежегодно приносят убытки в миллиарды долларов.

Ранее УНИАН рассказывал о правильном времени для того, чтобы выпить свою первую чашку кофе с утра. Оказывается, сразу после пробуждения пить кофе очень вредно.

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