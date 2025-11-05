Рассказываем, какие модели стиральных машин самые надежные и как выбирать б/у технику.

Далеко не каждый может позволить себе приобрести новую дорогую бытовую технику, однако потребность в ней все равно остается. В этом случае стоит обратить внимание на рынок подержанных товаров, ведь среди них много достойных вариантов, которые будут годами вам служить.

Мы разобрались, как проверить б/у стиральную машину перед покупкой, чтоб потом не обнаружить неприятный сюрприз дома. Ранее уже рассказывали, как понять, что стиральная машина скоро сломается.

Что нужно проверять при покупке бу стиральной машины

Вот что советуют пользователи платформы Quora, которые сталкивались с этим вопросом. В первую очередь осмотрите технику. Она должна быть целой, без следов плесени или ржавчины.

Важно упомянуть полезный лайфхак, как проверить стиральную машину без белья. Если это техника с фронтальной загрузкой, откройте дверцу и руками прокрутите барабан. Если он работает "жестко" или издает посторонние звуки, значит у машинки проблемы с подшипниками. Во многих стиралках используют дешевые подшипники, которые быстро выходят из строя и их замена может дорого обойтись.

Проверьте нормально ли открывается и закрывается дверца, а также отсек для моющих средств. Изучите уплотнитель на предмет разрывов и повреждений. Для дальнейшей проверки необходимо запустить стиральную машину. Изучите панель управления - все ли включается.

Далее необходимо запустить любую программу. Обратите внимание, как быстро машина набирает и сливает воду. Если это происходит медленно, то возможен износ приводной муфты, что приведет к скорой поломке. Другим вариантом может быть изношенный или засоренный насос.

Запуск программы позволит вам обнаружить не протекает ли машина во время работы. Если у нее есть функция сушки, то ее стоит также проверить - не должно быть никаких запахов гари.

Барабан должен вращаться плавно и бесшумно, без смещений и щелчков. Присмотритесь, нет ли чрезмерной вибрации и не сдвигается ли техника при работе

Также нужно изучить модель, возраст и историю обслуживания. Важно понимать, что электроника и датчики изнашивают быстрее механических деталей. Если был ремонт, попросите предоставить квитанции или другие документы.

Выбирайте стиральные машины, которым менее 10 лет. Для сушильных этот порог составляет 12 лет.

Проверьте впускные шланги и клапаны на жесткость, трещины и отложения минералов. Учтите, что резиновые шланги старше 5 лет нужно будет заменить.

Если стиралка хорошо выглядит, не пахнет ничем неприятным, не протекает, быстро и тихо работает, то ее вполне можно считать подходящим вариантом.

