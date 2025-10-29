Одного раза достаточно, чтобы уснуть навсегда.

В мире живет огромное количество опасных насекомых, многие из них обитают в тропическом климате. Тем не менее, для того чтобы стать жертвой вредителя, не обязательно быть местным жителем - туристам тоже не везет и кажется, будто бы нет варианта, как избавиться от мух. Узнайте, чем опасна муха цеце - где водится насекомое и что будет после укуса.

Что из себя представляет муха цеце - чем опасна

У опасного насекомого нет ни огромных рогов, ни больших лап, ни мощных челюстей - на вид это обычная муха, которая умеет быстро летать, да и живет всего месяц. Однако за 30 дней цеце успевает усыпить навеки миллионы живых существ, потому что в ее слюне обитают десятки тысяч ядовитых веществ.

Человека сначала лихорадит, потом начинаются головные боли. Затем он теряет контроль над реальностью - сознание путается, мысли сплетаются в комок, нарушается координация. В итоге пострадавшему постоянно хочется спать - вплоть до того, что он может резко заснуть во время разговора или приема пищи. Именно так и губит людей муха цеце - болезнь в народе прозвали "сонная".

Видео дня

Самое страшное, что будет с человеком, если его укусит муха цеце, а врачи не сумеют вовремя помочь - он однажды заснет навсегда. И печальнее всего то, что укус насекомого абсолютно не ощущается - жертвы даже не замечали, когда стали жертвой нападения.

Следующий момент, чем опасны мухи цеце для человека - это место их обитания. Насекомые любят тепло и влагу, поэтому часто прячутся в тени деревьев. Также их можно встретить в густых кустарниках. Летают мухи быстро, поэтому поймать и убить практически невозможно. За месяц, который живет вредитель, появляется около 8-10 личинок. Этого вполне хватает для того, чтобы регулярно размножаться и поддерживать популяцию, поэтому армия опасных насекомых если и не увеличивается, то не уменьшается.

Важно, что вредитель атакует и диких, и домашних животных, особенно крупный рогатый скот, из-за чего погибают целые поголовья. Единственные, кого муха цеце не кусает - это зебры. Их полосатый окрас дезориентирует насекомое, поэтому вредители не могут найти подходящее место для вторжения.

В каких странах обитает муха цеце

По данным Всемирной организации здравоохранения, ареол обитания мухи цеце - в странах Африки к югу от Сахары. Специалисты считают, что сильнее других сонной болезни, которую переносят насекомые, подвержены рыболовы, охотники, скотоводы и другие жители африканских сел. Далеко не все мухи цеце могут заразить человека смертельным заболеванием, но если это происходит, очаги могут распространяться стремительно от одного региона к другому.

На официальном сайте ВОЗ сказано, что за последние 100 лет из-за сонной болезни, которую распространяют насекомые, случилось целых три эпидемии, а по оценкам на период с 2016 по 2020 год целых 55 миллионов человек были подвержены риску заразиться смертельным вирусом. Врачи говорят, что шанс вылечиться есть, но чем раньше человек обратится за помощью - тем быстрее и легче пройдет восстановление.

Вас также могут заинтересовать новости: