Они помогут контролировать вес и обладают антивоспалительным эффектом.

В стремлении к здоровому образу жизни каждое маленькое изменение имеет значение. Однако, для многих людей наличие утреннего кофе даже не подлежит обсуждению, хотя этот напиток и способен навредить вашему здоровью. К счастью, есть возможность увеличить его пользу.

Издание Shefinds обсудило с тренером по вопросам питания Аланной Кейт Деррик несколько лучших вариантов того, какие специи можно добавить в вашу чашку кофе.

Корица

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"Корица - это один из источников энергии, который я всегда имею под рукой. Кроме успокаивающего эффекта, теплая корица, как было показано, помогает регулировать уровень сахара в крови после еды и физических упражнений", - объясняет Деррик.

Она подчеркнула, что стабильный уровень энергии в течение дня это очень важно. Это может помочь поддерживать вес.

Имбирь

"Для меня имбирь является еще одним основным продуктом, особенно после интенсивных тренировок. Этот пикантный корень давно использовался как средство для пищеварения, чтобы уменьшить вздутие живота, газы и тошноту - главные плюсы, когда вы действительно расширяете границы своего тела", - делится тренер.

Кроме того, эта специя имеет противовоспалительные функции, которые "обеспечивают дополнительную пользу для успокоения раздражения кишечника". Также по желанию можно добавить в свой рацион имбирный чай.

Куркума

Куркума - это вкусная специя, которая также может творить чудеса с вашим телом. Тренер назвала ее "противовоспалительной рок-звездой" благодаря куркумину в составе.

"Получение этого превентивного стимулирования в первую очередь может помочь противодействовать чрезмерному воспалению, которое может привести к увеличению веса, особенно вокруг среднего отдела", - отметила женщина.

Кроме того, куркума прекрасно сочетается с насыщенным вкусом кофе.

Черный перец

Эта специя содержит пиперин - активное соединение, которое обладает противовоспалительными свойствами и улучшает усвоение других полезных веществ, в частности, куркумин, а потому их стоит сочетать.

"Это может стимулировать пищеварение и улучшить усвоение питательных веществ", - добавила врач Линда Хасоба.

Кардамон

По словам Деррик, "считается, что кардамон ускоряет метаболизм и, соответственно, улучшает усвоение питательных веществ".

"Попытка новых комбинаций специй может быть простым способом разнообразить ваш утренний кофе, потенциально улучшая здоровье и уровень энергии", - подытожила тренер.

Другие новости о кофе

Кардиолог Лакшми Мехта назвала специю, которая может сделать кофе особенно полезным для вашего сердца. Некоторые исследования показывают, что корица может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, а также снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов.

Также УНИАН рассказывал о специях которые улучшают работу мозга и отлично подойдут к утренней чашке кофе.

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