На фоне популярности безалкогольных коктейлей и гамбургеров без мяса, кофе без кофеина выглядит не так уж и странно.

Кофе без кофеина долгое время был предметом насмешек и шуток в кофейной индустрии и за ее пределами. Несмотря на это он постепенно становился все более качественным и популярным.

Как пишет Bloomberg, Skyquest Technology прогнозирует, что рынок без кофеина вырастет с $19,5 млрд в 2022 году до $28,86 млрд к концу десятилетия.

В прошлом году директор по маркетингу Swiss Water Decaffeinated Coffee Эрин Рид заявил, что рост продаж бескофеинового кофе в значительной степени опережал обычный кофе в течение последних пяти лет. По его словам, эта тенденция сохраняется.

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Основатель чикагской компании Reprise Coffee Roasters заметил, что на фоне популярности безалкогольных коктейлей и гамбургеров без мяса, кофе без кофеина выглядит не так уж и странно.

Новые методы декофеинизации

Этот процесс берет свое начало в начале 20-го века в Бремене, Германия, когда Людвиг Розелиус заметил, что кофейные зерна, случайно замоченные морской водой, потеряли большую часть содержания кофеина, но при этом их вкус не пострадал. В 1906 году он запатентовал процесс, который включал распаривание кофейных зерен, чтобы открыть их поры. Затем он перешел на использование бензола (канцероген) в качестве растворителя для удаления кофеина и основал Kaffee HAG, чтобы продавать свой кофе без кофеина.

Впоследствии бензол заменил другой канцероген - метиленхлорид. Такие организации, как Clean Label Project, обратились в Ассамблею Калифорнии и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США о запрете использования этого вещества, которое уже было запрещено EPA в средствах для снятия краски. Национальная ассоциация кофе отказалась, утверждая, что все образцы, протестированные в рамках проекта "Чистая этикетка".

Однако уже в 1930-х годах в Швейцарии разработали процесс удаления кофеина из кофе без использования химикатов. Swiss Water Decaffeinated Coffein Inc. усовершенствовала этот метод в запатентованный процесс, в котором зеленый кофе погружают в экстракт зеленого кофе, во время которого 99,9% кофеина выделяется и фильтруется. Чтобы кофе считался бескофеиновым в США удаляют 97% кофеина, а в Европейском Союзе нужно - 99,9%.

Хотя обычно считается, что швейцарский метод сохраняет вкус кофе лучше, чем другие, он является относительно дорогим. Это добавляет от 1 до 2 долларов за фунт к стоимости зеленого кофе, не говоря уже о дороге и времени на процесс, поскольку декофеинизация происходит на заводе Swiss Water в Дельте, Британская Колумбия.

В последние годы набирает популярность еще один процесс с использованием этилацетата. Химическое вещество может быть использовано в синтетической форме или получено естественным путем в том, что часто называют "методом сахарного тростника". В любом случае зерна пропаривают, чтобы открыть поры, а затем замачивают в растворе, содержащем этилацетат, который связывается с молекулами кофеина перед промывкой.

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Ранее УНИАН рассказывал, что происходит с вашим телом, когда вы пьете кофе без кофеина ежедневно.

Согласно новым исследованиям обычный кофе может спасти от диабета.

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