В США выпустили "Детскую книгу Трампа"

Иллюстрированная 32-страничная книга о кандидате в президенты США Дональде Трампе была выпущена издательством в качестве книги для детей, сообщает The Guardian.

Сам автор называет это обращением к взрослым.

Отметим, в книге рассказывается о чудовище по имени Американский Трамп.

The beasty is called an American Trump.

Its skin is bright orange, its figure is plump.

Its fur so complex you might get enveloped.

Its hands though are, sadly, underdeveloped.