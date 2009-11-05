«Артек» не будет выгонять школу

Администрация Международного детского центра «Артек» не планирует принудительное освобождение помещений учебно-производственного корпуса от специализированной ялтинской школы с углубленным изучением иностранных языков, сообщает пресс-служба.

3 ноября Севастопольский Апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Крыма от 26 августа о невозможности функционирования спецшколы в помещении корпуса «Артека».

Школа создана в 2005 году. «Артек» заявляет, что школа, не имея законных оснований, до сегодняшнего дня работает в помещении корпуса МДЦ, предназначенного для организации учебного процесса детьми, которые находятся на отдыхе. Значительную часть расходов, связанных с деятельностью спецшколы и созданием условий для комфортного обучения учеников, несет детский центр.

«Мы просим Ялтинский городской совет как можно быстрее определиться относительно последующей судьбы специализированной школы. Если будет невозможно найти правовые и хозяйственные механизмы для последующего функционирования спецшколы на территории «Артека», нужно искать другие варианты, руководствуясь при этом лишь одним - интересами детей», - отмечает генеральный директор «Артека» Борис НОВОЖИЛОВ.