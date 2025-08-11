Телепремьера 'Конотопской ведьмы' и выступления любимых звезд: что покажет 1+1 Украина ко Дню Независимости

Зрителей ждут премьеры украинских фильмов и выступления любимых звезд.

Важные события и государственные праздники украинцы традиционно встречают в компании телеканала "1+1 Украина". Тридцать четвертый День Независимости не станет исключением. Целый уикенд 23-24 августа зрителей ждут телепремьеры украинских фильмов и выступления любимых звезд.

Конотопская ведьма

23 августа в полночь на 1+1 Украина состоится телепремьера самого кассового украинского хоррора "Конотопская ведьма".

Видео дня

В центре сюжета - древняя ведьма из Конотопа, которая, влюбившись в обычного парня, давно отреклась от своих ведьмовских сил. Но после того, как с началом войны российские солдаты захватывают город и жестоко убивают ее возлюбленного, решает отомстить, возвращает свои силы и обрушивает ужасные кары на убийц ее жениха. На что способна украинская женщина, вернувшая себе древние силы?

В фильме снялись: Тарас Цимбалюк, Татьяна Малкова, Ярослав Шахторин, Павел Вишняков, Иван Шаран, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев, Владислав Вербицкий, Ростислав Фоменко, Никита Слободенюк, Николай Головчак, Сергей Анипченко.

Сніданок з 1+1. Специальный эфир ко Дню Независимости Украины

24 августа в 10:30 команда "Сніданку з 1+1" покажет особый эфир, посвященный Дню Независимости Украины. Он объединит истории людей и городов, которые ежедневно творят будущее страны, работают, помогают другим, поражают и вдохновляют не только Украину, но и весь мир.

Ведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс и Егор Гордеев будут работать с особой локации под открытым небом. Откроет эфир хор "Гомін", который покорил сеть перепевом Степана Гиги. Специально для зрителей "Сніданку з 1+1" они готовят музыкальный сюрприз, который снимали во Львовском органном зале.

В особом эфире 24 августа зрителей ждут сюжеты о тех, кто держит независимость на своих плечах - военные, спасатели, педагоги, предприниматели и другие несокрушимые украинцы; прямые включения из ключевых локаций; музыкальные выступления и многое другое. В частности, вместе с Superhumans Center ведущие испекут Пирог Независимости - символ единства и веры в то, что маленькие жесты создают большую силу. А Константин Грубич пообщается с одной из общин, которая будет принимать общину-партнера с прифронтовой территории.

Отпуск вслепую

24 августа в 18:30 - телепремьера романтической комедии "Отпуск вслепую" с Даниэлем Салемом и Татьяной Малковой в главных ролях.

Дерзкая и самоуверенная бизнесвумен Анна имеет стремительную карьеру и хорошие перспективы. Ее ценит руководство, а вот подчиненные, которых она раздражает постоянным контролем и высокими требованиями, - не очень. Поэтому они устраивают так, что она вместо СПА-салона попадает в маленький домик в сердце Карпат. Но это полбеды. Именно в это время сюда приезжает его владелец - военный. И вот красавице, которая привыкла командовать и всех контролировать, и воину придется провести эти дни под одной крышей. Конечно, эти выходные изменят их обоих, но до этого времени их ждут еще те испытания.

Вечерний Квартал

24 августа в 20:30 можно будет увидеть новый выпуск "Вечернего Квартала". Актеры подготовили юмористические номера, чувственные песни и яркие выступления звездных гостей. На сцену "Вечернего Квартала" выйдут Виталий Козловский, Ziferblat, ZLATA OGNEVICH, ADAM, DREVO.

Музыкальная платформа

В День Независимости в 22:30 телеканал 1+1 Украина покажет концерт "Музыкальная платформа Украины". Топовые украинские исполнители соберутся на одной сцене, чтобы объединить украинцев и подарить им любимые хиты. Среди исполнителей: Александр Пономарев, ТИК, MELOVIN, DISCOMAN, Тоня Матвиенко, Михаил Хома.

Ты не один! Смотрите премьеры в праздничный уикенд 23-24 августа на 1+1 Украина.

