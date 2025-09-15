Телеканал ТЕТ покажет популярный корейский сериал 'Что не так с секретаршей Ким?'

Сериал покорил миллионы зрителей по всему миру.

С 6 октября, в 12:00 на телеканале ТЕТ стартует популярная корейская дорама о любви "Что не так с секретаршей Ким?" - сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. Он стал хитом во многих странах благодаря точному сочетанию юмора, романтики и неожиданной глубины.

В центре сюжета - успешный бизнесмен с безупречной репутацией и идеально упорядоченной жизнью. Его дни четко расписаны до минуты, а все рабочие процессы держит под контролем один человек - незаменимая помощница Ким. Она профессиональна, сдержанна и знает ответ на любой вопрос. Однако однажды Ким неожиданно подает заявление на увольнение, и для ее руководителя это становится настоящим вызовом. Привычный мир главного героя начинает расшатываться, и вдруг он осознает: Ким не просто безупречная работница, а человек, которого совсем не хочется отпускать. Сможет ли эксцентричный босс переступить грань деловых отношений и проявить настоящие чувства? И откроет ли она истину причину, почему решила уйти после девяти лет преданной работы?

Главные роли в дораме исполняют звезды корейского кинематографа - Пак Со Джун и Пак Мин Ён. Их экранная химия, харизма и убедительная актерская игра сделали "Что не так с секретаршей Ким?" одной из самых популярных романтических дорам последних лет.

Премьера корейского сериала в эксклюзивной украинской многоголосой озвучке уже 6 октября на телеканале ТЕТ. Смотрите с понедельника по четверг в 12:00 и влюбляйтесь с первой серии. Узнавайте, как развернется офисный роман, начавшийся с обычного заявления на увольнение.

