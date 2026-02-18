Премьера украинской комедии 'Корпорат' - эксклюзивно на Киевстар ТВ

Эксклюзивная онлайн-премьера фильма "Корпорат" – зажигательной украинской комедии об амбициях, конкуренции и корпоративе, который выходит из-под контроля. Лента уже доступна на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

В центре сюжета – команда крупной торговой компании, где накануне масштабных сокращений объявляют неожиданное решение: кто останется работать, а кто вынужден будет попрощаться с должностью, определит недельный тимбилдинг в Карпатах. Привычный ежегодный выездной корпоратив быстро превращается в напряженное соревнование с элементами настоящего "выживания".

Карпатские пейзажи становятся фоном для безумных вечеринок, курьезных испытаний и забавных конфликтов между коллегами, которые готовы на все ради карьерного шанса. Атмосферы драйва добавляет и появление Виталия Козловского, что делает отдых еще более непредсказуемым.

"Корпорат" – украинская адаптация культовой румынской комедии "Teambuilding", которая по-новому и остроумно раскрывает внутреннюю кухню офисной жизни, высмеивая корпоративную культуру и человеческие амбиции.

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямых эфиров и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

