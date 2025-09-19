Истории несокрушимых украинцев: телеканал 2+2 покажет документальный фильм 'Страна-киборг'

Это история о военных и гражданских, которые пережили травмы войны, реабилитацию, протезирование и восстановление и сейчас с новым непостижимым опытом готовы восстанавливать Украину.

1 октября в 14:00 на телеканале 2+2 состоится премьера документального фильма "Страна-киборг". Война, которую россия развязала против Украины, стала одной из самых болезненных трагедий современности. Вследствие системных ударов, как на линии соприкосновения, так и в тылу, количество травмированных военных и гражданских быстро пересекло отметку в сотню тысяч и продолжает расти ежедневно. Тысячи военных и гражданских получили тяжелые ранения, потеряли конечности, но не потеряли силы духа.

Лента под названием "Страна-киборг" рассказывает о людях Украины, которые сумели выстоять и найти себя, несмотря на страшные испытания.

Одним из героев фильма стал ветеран Юрий Чалый ("Змей"), который начал свой военный путь с первых дней полномасштабной войны. Потеряв обе ноги, он не остановился: продолжает работать на земле, занимается предприятием, управляет трактором и помогает своей общине. Еще одним героем ленты стал Федор Самбурский - ветеран, потерявший руку и ногу во время ожесточенных боев. Несмотря на длительную реабилитацию он открыл кафе, где встречаются военные и гражданские. Его протезы стали символом открытости и смелости, ведь он попросил сделать их ярко-розовыми. Особенно это привлекает детей.

"Каждому кто приходит ко мне я рассказываю, что такое протез, почему он у меня, как он работает. Мы открыли это заведение, чтобы общаться с людьми и показывать другим, что все возможно в жизни", - говорит Федор Самбурский.

Своей историей поделится также военная Руслана Данилкина, которая известна украинцам как "Незламна Руся". В 18 лет девушка решилась пойти на войну, а в 19 - получила ранение, которое навсегда изменило ее жизнь. Сейчас Руслана работает в реабилитационном центре "Superhumans" во Львове и делится своим опытом реабилитации с другими.

"После потери ноги у меня была невероятно сильная фантомная боль, физическая, ментальная. Душу просто разрывало на части. Психолог научил меня быть честной перед собой, знать, что не нравится, понимать, что успокаивает, найти точки своей опоры и понять, для чего ты в этой жизни. Поэтому я даже благодарна ранению, что сейчас нахожусь на своем месте. Это самый счастливый период в моей жизни",- говорит Руслана.

Также зрители узнают о рывке отечественной медицины, который дает возможность вернуть функциональность подавляющему большинству травмированных и об уникальном шансе который они дают Украине стать страной стабильности, состоятельности, уважения и справедливости. Страна-киборг может стать страной мечты! Ради этого свои усилия объединили ведущие врачи, инженеры, ученые, реабилитологи и психологи. Новые уникальные разработки позволяют печатать титановые кости, живые органы, изготавливать биопротезы, экзоскелеты, искусственную кожу.

Украинские врачи и изобретатели расскажут, как разработали не только современные интеллектуальные протезы, но и уникальные методы и программы реабилитации.

"Мы ставим целью показать обществу, что эти люди - это золотой фонд страны, ради которой пройдено столько испытаний. Это фильм вопрос: готовы ли мы воспользоваться шансом улучшить нашу страну, что дают нам люди, которые прошли тяжелые травмы и ад реабилитации? Поверить в их титаническую волю и доверить им будущее страны: дипломатию, бизнес, исполнительную власть... Все ли мы сделали, чтобы этим людям было комфортно работать и строить Украину мечты, Украину будущего? Ведь эти люди уже сделали для государства очень много, заплатили большую цену, но готовы сделать больше", - говорит автор ленты Максим Сухенко.

Документальный фильм "Страна-киборг" создан каналом 2+2 при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссер: Анастасия Ермоленко. Продюсер: Максим Сухенко. Генеральный продюсер: Сергей Кизима.

Не пропустите впечатляющие истории ветеранов, прорыв украинской медицины и примеры несокрушимости в документальной ленте "Страна-киборг" 1 октября в 14:00 на телеканале 2+2.

