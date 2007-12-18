Цены на жилье можно снизить благодаря налогу на недвижимость

Мнение

В России уже давно – с 1991 года – действует налог на имущество физических лиц.

Ставка составляет от 0,1 до 2% в зависимости от региона и взимается с инвентаризационной стоимости жилья, которая в большинстве случаев в несколько раз ниже рыночной. И это – один из недостатков данного налога.

С учетом довольно широкого перечня льготников и заниженной стоимости жилья объемы сборов от налогообложения недвижимости в РФ весьма невелики. Кроме того, этот налог не способствует решению еще одной весьма важной задачи. Налог на недвижимость может и должен стать тормозом роста цен на жилье - которое из-за его неимоверной дороговизны стало просто недоступным для подавляющего большинства россиян.

К такому выводу пришли чиновники из администрации президента и правительства России. На днях стало известно об их намерении ввести налог на недвижимость, который заменит налог на имущество физлиц и земельный налог, и станет способом борьбы с ростом цен на жилье.

Размер ставки нового налога пока не определен. Неизвестно и то, по какой методике будет вычисляться рыночная стоимость имущества – а к этой базе налогообложения планируется перейти. Зато власти договорились о поправочных коэффициентах, снижающих налоговую нагрузку на социально незащищенных граждан.

Ожидается введение дифференцированной ставки налога в зависимости от социального статуса граждан и занимаемой площади. Повышающий коэффициент налога введут и для владельцев нескольких квартир, что по замыслу чиновников сделает невыгодным приобретение квартир в «инвестиционных» целях. В частности, предполагается взимать налог по прогрессивной шкале за второе и третье жилье, но будет существовать и необлагаемый минимум (рассматривается, что на каждого собственника не должны облагаться налогом 27 кв. м. жилья плюс 14 кв. м. на каждого члена семьи, проживающего вместе с ним).

Итак, в России де-факто существовал и раньше налог на недвижимость, но теперь правительство хочет устранить в нем очевидные недостатки и главное – нацелить новый налог на борьбу с ростом цен на жилье. А что же происходит в этом плане в Украине? Или, может быть, у граждан Украины не так остры проблемы с жильем?

Нет, ситуация по этому вопросу в Украине почти не отличается от российской. Украинцам не легче купить себе квартиру, чем россиянам. Для сравнения приведем несколько показателей.

По данным риелторов, средневзвешенная стоимость квадратного метра, к примеру, вторичного жилья в Киеве составляла в сентябре-октябре 2007 года $2500-2600. В Москве в эти же месяцы средняя цена квадратного метра вторичного жилья равнялась $4700-4800, что приблизительно в 1,9 раза выше, чем в украинской столице.

Казалось бы, в Украине квартиры и дома дешевле, а значит, положение граждан лучше. Однако это не так. Дело в том, что доходы украинцев намного ниже, чем у россиян. Так, по данным Росстата, средняя зарплата в России в октябре с.г. составляла 13 540 руб., что соответствует примерно $550. А согласно сведениям Госкомстата средняя зарплата в октябре в Украине равнялась лишь 1 475 грн. ($292), а это в 1,88 раза ниже, чем в России.

Таким образом, соотношение средней зарплаты и цены квадратного метра жилья в двух странах можно считать равным. Но одинаковым является и недоступность жилья для граждан Украины и России со средним уровнем зарплат – и там, и там на покупку скромной квартиры в столице - пусть, двухкомнатной, площадью 50-60 кв. м. – потребуется сумма, эквивалентная средней зарплате в стране за 450-500 месяцев (38-42 года).

Понятно, что такое положение вещей не может считаться нормальным. Для исправления же ситуации есть два очевидных способа: повышать доходы населения и снижать цены на жилье, или хотя бы остановить их рост.

Надо сказать, что процессы на рынке недвижимости, приведшие к таким кошмарным ценам, происходили в России и в Украине синхронно. Последняя волна роста цен на жилье началась в конце 1999 – начале 2000 года, когда обе страны несколько оправились после финансового кризиса 1998 года (в России тогда был дефолт). А прекратился рост цен на недвижимость или значительно замедлился в России и Украине лишь в конце 2006 – начале 2007 года.

С 2000 по конец 2006 года цены на жилье в Украине выросли более чем в 10 раз, что намного превысило как инфляцию, так и темп повышения зарплат за тот же период. Хотя логичным и правильным был бы рост цен на жилье если и более высокими темпами, чем инфляция вообще, то не быстрее, чем темп повышения зарплат.

Объяснение же такого резкого подорожания жилья в последние годы – и это, наконец-то признало российское правительство – кроется в приходе на рынок недвижимости спекулянтов, покупающих жилье не для использования по прямому назначению, а с целью последующей выгодной перепродажи.

Вкладывание денег в дома и квартиры сделалось в последние годы лучшим способом не просто сохранения своих накоплений, но и их существенного прироста. Поскольку рентабельность рынка недвижимости стала выше доходности альтернативных финансовых инструментов. К примеру, в Киеве цены на недвижимость в 2006 году взлетели на 60%, а если бы человек или организация размещали свои свободные средства на банковских депозитах, то имели бы прирост не более 15-16% годовых. Поэтому-то по данным экспертов около 50% покупок жилья в столице в прошлом году произвели не граждане – для улучшения своих жилищных условий, а инвесторы (спекулянты).

Естественно, правительства России и Украины обязаны были увидеть главную причину роста цен на жилье и предпринять адекватные контрмеры. Ведь квартиры становились все недоступней для рядовых граждан, что усиливало социальную напряженность в государствах. И вот российские правительственные чиновники, похоже, «прозрели», решившись на противодействие в виде ужесточения налогообложения недвижимости для «инвесторов».

В Украине же пойти сейчас методом увеличения налогового прессинга на владельцев избыточной жилплощади нельзя по той простой причине, что в стране вообще нет налога на недвижимое имущество. В то время как такой налог существует практически во всех цивилизованных государствах мира. Даже в законодательствах стран СНГ такой налог имеется, за исключением лишь Таджикистана. В чем же дело? Почему Украина и тут пасет задних?

Сказать, что украинские парламентарии и правительственные чиновники вообще ничего не делают в этом направлении - вроде бы нельзя. В Верховной Раде зарегистрировано уже немалое число соответствующих законопроектов. Вносились они и депутатами парламента V созыва – например, социалистом Мельничуком, «нашеукраинцами» Бычковым и Стретовичем. Также в начале нынешнего года был зарегистрирован проект налога на недвижимость от ГНАУ.

Но все это – лишь видимость. На самом деле украинские парламентарии, по крайней мере, первых пяти созывов, очевидно, не желали вводить такой налог. В противном случае, он бы уже давно существовал. Разгадка такой их «нерасторопности» - на поверхности. Всем известно, что подавляющее большинство народных избранников – это богатые люди, владельцы шикарных особняков. Ну какой им, спрашивается, смысл спешить с налогом на недвижимость? Не подгоняло их и правительство, состоящее из явных и тайных миллионеров.

Вот украинская власть и откладывало в долгий ящик закон о неприятном для нее налоге. И находило всякие на то оправдания. Например, первый вице-премьер Николай Азаров в начале нынешнего года заявил, что налог на недвижимость появится в Украине не ранее, чем через два-три года. Раньше, дескать, нельзя – поскольку нужно проделать большую работу по определению рыночной цены всей недвижимости в стране.

Но это лишь отговорки, подтверждающие известный постулат – кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причины. Действительно, дело определения рыночной стоимости всего жилья – трудное и долгое. Но этим и не нужно заниматься на нынешнем этапе. Базой налогообложения может и не быть рыночная стоимость жилья (или инвентаризационная стоимость – как в России). Можно предусмотреть налогообложение не стоимости, а квадратных метров.

Кстати, в упомянутом законопроекте налоговой администрации за основу налогообложения физических лиц взят именно такой принцип (не «странно» ли в связи с этим заявление Азарова?): налог назначается на квадратные метры избыточной площади.

Другое дело, что трудно согласиться с конкретными параметрами данного проекта. ГНАУ предлагает, в частности, установить необлагаемый минимум в размере 200 кв. м. общей площади для жилья, 100 кв. м. общей площади для садовых дачных домиков и 30 кв. м. общей площади для индивидуальных гаражей. Правда, ставка налогообложения предусмотрена по прогрессивной шкале – от 1% до 5%. И способ начисления налога администрация выбрала, несомненно, правильный: в процентах от минимальной зарплаты за каждый метр превышения необлагаемого минимума площади. Тем самым автоматически решается проблема ежегодных пересчетов размеров ставок налога.

В упомянутых украинском и российском вариантах налога налицо два перегиба. Проект закона о налоге на недвижимость в России предполагает, что, скажем, семье из трех человек придется платить, если площадь квартиры превышает 54 кв. м. Законопроектом же от ГНУ хотят освободить от налогообложения даже тех, у кого площадь квартиры 180-190 кв. м. Это что – бедные украинцы имеют сегодня такие квартиры или дома?

Думается, разумно было бы взять какой-то средний параметр необлагаемого минимума – например, 100 кв. м. для квартиры (ведь подавляющее большинство граждан имеет меньшие квартиры) и 120 кв. м для дома (в сельской местности есть старые дома с большой площадью). А уже благодаря прогрессивной шкале платить придется больше тем, у кого просторнее апартаменты. Можно также усилить прогрессию за вторую-третью квартиру во владении одной семьи – по подсказке российского правительства.

Однако понятно, что все это будет оставаться лишь разговорами до тех пор, пока у власти не появится действительное желание ввести налог на недвижимость. Что не только позволило бы увеличить местные бюджеты, но и остановило бы удорожание жилья (а вторичное жилье должно подешеветь).

Может быть, недавно созданная парламентская коалиция и новое украинское правительство займутся решением этой проблемы? Но не словах, как их предшественники, а всерьез?..

Юрий Глухов