Как пьяный синьор Зуккеро в разгламуренной «Арене» выступал

Мнение

Вчера, или уж лучше сказать сегодня, ночью в Киеве на концертной площадке «Arena entertainment» состоялся единственный в Украине концерт легенды итальянской музыки Зуккеро (Zucchero).

Концерт был анонсирован на 23.00, поэтому мне и многим другим журналистам пришлось продлить свой рабочий день. Потому что собственно и было ради чего.

Сначала, думаю, надо рассказать об организации действа. У площадки «Arena entertainment» много входов, поэтому многим журналистам пришлось ходить от одного к другому, чтобы найти, где именно их пропускают, но это ничто по сравнению с тем, куда их запустили.

Перед тем как аккредитоваться, я у организаторов концерта уточняла, какие условия предоставят журналистам, и мне сказали, что пресса будет находиться в фан-зоне. Но в результате загнали всех на третий этаж «Арены». Если оттуда увидеть что-то и можно, то снять хорошую картинку на телекамеру просто-таки нереально.

Соответственно пресса, особенно фотокорреспонденты и телевизионщики, которые до последнего надеялись, что их пустят поближе к сцене, прождав почти час до начала концерта, развернулись и ушли.

Мне и нашему фотокорру после ссоры с охранниками удалось пройти в фан-зону.

Перед началом перфоманса Зуккеро я все-таки поинтересовалась у организаторов действа, почему так вышло с прессой. На что мне ответили, что «в «Арене» на каждый квадратный метр свой хозяин и соответственно каждый хотел на полную воспользоваться возможностью подзаработать за вечер». Говорили, что пресса должна была попасть минимум на второй этаж, но владелец одного из тамошних ресторанов сказал, что его это не устраивает и «вообще он будет продавать кофе в три раза дороже, что ему больше подходит».

Саму обстановку на площадке я бы назвала не иначе как некстати разгламуренной, – порасставляли кресла с плюшевой и атласной обшивкой, диваны, в которых можно утонуть, – это для так называемых VIPов (к слову, ни одного известного человека не было видно). Стояли выстроенные шеренги официантов, назначение которых трудно было понять, потому что они целый концерт просто скучали. Но это, наверное, новые фишки в киевском гламуре.

Билеты стоили от 150 – в фан-зоне до 5 тыс. гривен – на диванах, но к середине концерта «Арена» была чуть больше, чем на половину заполнена.

Итальянский синьор вышел на сцену уже к полуночи. Уверена, что когда именно должен начаться концерт, он и не знал, потому что когда давал накануне пресс-конференцию, на которую тоже опоздал, сказал, что делает лишь то, что ему говорят.

Первых три песни Зуккеро пел сидя на троне, украшенном по обе стороны огромными клыками. Был одет чрезвычайно просто: шляпа с большими полями, черный шарф, очень заношенные джинсы и длинный пиджак черного цвета. Такой стиль одежды певца трудно ассоциировался с самой обстановкой в зале. Глаза у певца практически все время были прищурены. Сначала я думала, что он хочет спать, но потом поняла, что он просто нетрезв.

На пресс-конференции синьор сам признался, что он человек неприхотливый, – перед концертом ему нужно лишь 50 граммов водки и апельсин, но, судя по всему, пятидесятью граммами здесь не обошлось.

Итальянский маэстро не только прекрасно поет, а еще и играет на нескольких инструментах, что и продемонстрировал украинской публике. Играл на бас-гитаре, на гитаре, на фортепиано.

Также были моменты, когда он имитировал игру на бас-гитаре, но это выглядело так, как будто он был уверен, что у него в руках есть инструмент. Возможно, давали о себе знать «50 грамм».

Группа, с которой пел Зуккеро, довольно разнородная: белые и темнокожие, мужчины и женщины. Они, как и их фронтмен, были тоже одеты просто, но с массивными золотыми украшениями. У одно бас-гитариста сбоку на штанах была прикреплена золотая корона с камнями, а у другого гитариста на грудь спадал знак, символизирующий доллар, тоже из золота и камней.

От музыкантов веяло какой-то особенной теплотой и приветливостью. Они все время апеллировали к публике жестами и возгласами, иногда забывая, что не все знают итальянский.

Зуккеро пел и Pop, и R&B,і Rock - я получила массу удовольствия. Певец исполнил много известных своих мировых хитов, в частности, таких как "Baila Morena", "Senza una donna", "Diamante" “Karma, Stai Kalma”, “I Tempi Cambieranno, Blu”. Хотя они на итальянским, украинская публика живо подпевала. Было видно, что это очень радует как самого Зуккеро, так и его музыкантов.

Было уже полвторого ночи, но синьор Зуккеро выходил на бис трижды.

Последний раз вышел, чтобы спеть песню "You Are So Beautiful" (авторы песни Billy Preston и Bruce Fisher), которую посвятил своему другу Лучано Паваротти.

Ксеня Лесив