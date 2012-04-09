Почему не растет рейтинг оппозиции?

Откуда растет рейтинг? С точки зрения динамики электоральных предпочтений украинцев, 2011 год, особенно его вторую половину, можно признать весьма удачным для украинской оппозиции. Речь, в первую очередь, идет о снижении рейтинга Партии регионов (с 16.8% в феврале до 12.5% в ноябре 2011 года – КМИС) и Президента Виктора Януковича (с 17,2% в мае до 13,3% в декабре 2011 года – Центр им. Разумкова).

Эти данные, что вполне логично, давали представителям оппозиции повод не только оптимистично оценивать свои перспективы на будущих выборах (хотя рейтинг оппозиционных сил не вырос, за исключением партии УДАР Виталия Кличка), но и заявлять об отсутствии поддержки населением власти и проводимых ею реформ.

Тем неожиданнее (в первую очередь – для оппозиции) стали данные соцопросов за февраль 2012 года, продемонстрировавшие существенное изменение картины политических предпочтений украинцев. После затяжного падения рейтинг Партии регионов, по данным КМИС, в феврале вырос до 17.3% (исследование проводилось еще до объединения ПР с партией «Сильная Украина» Сергея Тигипко); практически таким же стал рейтинг у Виктора Януковича – 16.8%. Позитивную динамику рейтингов регионалов и Президента подтвердила также социологическая служба «Рейтинг».

Представители оппозиционных партий, как водится, отказались верить данным соцопросов, упирая на то, что столь резкий скачек рейтинга «партии власти» и Президента просто невозможен в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.

Постановка вопроса вполне логична. Но действительно ли в стране происходит ухудшение экономической ситуации?

Ответ на этот вопрос не столь уж прост, как может показаться. Например, с макроэкономическими показателями – все в порядке: рост украинского ВВП в 2011 году составил 5% на фоне роста еврозоны всего на 1.7%; для сравнения – в 2010-м ВВП вырос на 4.2%, в 2009-м – упал на 15%. Что касается инфляции, то впервые с 2011 года ее индекс оказался в пределах 5% (4.6).

Впрочем, скепсис оппозиции по поводу макроэкономических показателей имеет под собой ту несомненную основу, что рядовые украинцы оценивают свой уровень жизни отнюдь не по этим цифрам. «ВВП на хлеб не намажешь», – таков сегодня лозунг тех, при ком ВВП падал.

Что же касается роста за год реальной заработной платы на 8.7%, то этот показатель не способен пока полностью перекрыть неудовлетворенность украинцев своим уровнем жизни и неуверенностью в завтрашнем дне. Особенно, – на фоне не до конца преодоленных последствий финансово-экономического кризиса.

И, все же, существуют экономические показатели, дающие более-менее объективную картину изменений, происходящих в украинской экономике, а вслед за ней и в обществе в целом. Так, в 2011 году почти на 15% вырос оборот розничной торговли (в сравнимых ценах), а прирост средств на банковских депозитах физических лиц превысил 13%. Таким образом, украинцы стали за год существенно больше и тратить, и сберегать. А рост платежеспособности уже напрямую связан с ростом благосостояния.

Еще одним свидетельством роста благосостояния населения является увеличение пассажирооборота. Так, для самого дорогого вида транспорта— авиационного — рост этого показателя превысил 25%. Кроме того, количество украинцев, выезжавших в прошлом году за рубеж, увеличилось по сравнению с 2010 годом более чем на 2.5 млн. человек, то есть на 15%.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что рост рейтинга власти не является ни чудом, ни заговором «социологов-вредителей», а стал результатом медленного, но улучшения жизни украинцев.

Разумеется, с помощью статистических выкладок убедить людей в том, что они стали жить лучше – невозможно. Это – субъективное ощущение, связанное с соотношением желаний и возможностей. И после двухлетней экономической «ямы» украинцы вполне естественно неудовлетворенны скоростью выхода из кризиса. К этому стоить добавить возможности потребительского кредитования, которые до кризиса добавляли ощущение «достойного уровня жизни», а сейчас в силу многих обстоятельств не дают такого эффекта.

В то же время, если макроэкономические и «статистические» показатели сохранят свою тенденцию к росту, то неизбежно сработает закон перехода количества в качество. В данном случае – в субъективную уверенность украинцев, что их уровень жизни растет.

К примеру, психологически очень важна стабильность гривны по отношению к доллару: при нынешней власти курс неизменен (в допустимых пределах рыночных колебаний), банковская система работает без сбоев.

Можно напомнить некоторым политикам с короткой памятью, как при первом правительстве Юлии Тимошенко курс доллара был за три дня обвален с 5.3 до 5.05. «Репетиция» была, видимо, признана успешной и в 2008 за пару месяца курс гривны уронили с 4.6 до 8.0. Количество «проблемных» банков исчислялось десятками, а число пострадавших вкладчиков – миллионами.

Можно еще остановиться на регуляторной политике, – любимой мишени критики оппозиции. Нет сомнений, что политику нынешней власти в сфере «регуляторки» можно обвинять и в недостаточных темпах, и в определенной непоследовательности. Но ведь некуда не деться от того факта, что по показателю удобства ведения бизнеса (рейтинг авторитетнейшего агентства Bloomberg, опубликованный в середине марта с.г.) Украина сегодня находится на вполне достойном 45 месте из 162 стран.

На подходе – начало реализации пакета социальных инициатив Президента…

… Украинского избирателя не обманешь. Если он сочтет, что улучшений нет, либо они недостаточны - победит оппозиция. Но для этого ей надо стать альтернативой власти. Пока ее критика больше похоже не зависть проигравшего, а четкого сигнала обществу «мы сделаем лучше» не видно.

Ну, а если улучшения будут очевидны, то избиратель проголосует за продолжение каденции тех, кто это улучшение ему обеспечил.

Дмитрий Джангиров