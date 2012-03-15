Предлагаю развести мужчин и женщин по разным избирательным бюллетеням

Можно было бы посмеяться над нелепыми заявлениями украинских «топ»-политиков на тему гендерного равенства по поводу празднования 8 марта. Но на самом деле не до смеха, потому что наши «топы» показали своими высказываниями не только неспособность находить пути решения проблем, но и непонимание того, что проблема гендерного неравенства реально существует.

На бытовом уровне каждый вправе считать, что «место женщины - на кухне», ведь есть немало представительниц прекрасного пола, которые считают именно так. И если человек, который думает, что «место женщины на кухне», соединит в браке свою судьбу с женщиной, которая думает так же, то из них обычно получается счастливая семья.

Но очевидно, что политики должны иметь широкий кругозор и подумать как о женщинах, которые хотят более широких перспектив для самоутверждения и участия в общественной жизни, так и о создании условий для развития общественной активности для женщин, которых (пока) «место на кухне» удовлетворяет.

На самом деле для серьезного сдвига в решении проблемы гендерного неравенства не нужны ни вложение средств, ни организационные усилия. Принципиально ее можно решить одним-единственным голосованием в Верховной Раде Украины за закон, текст которого будет состоять из одного предложения. Но об этом немного ниже.

Проблема гендерного неравенства имеет как объективные, так и субъективные причины. К сожалению, в Украине о проблеме говорят только феминистки, которые не утруждают себя анализом объективных причин и всю проблему существующего гендерного неравенства сводят к мужскому шовинизму. Не буду утверждать, что такое явление как мужской шовинизм в украинском обществе отсутствует полностью, но убежден, что не ему принадлежит решающая роль в сегодняшнем положении женщины.

Значительно глубже - причина необходимости продолжения рода (хотя она и не непреодолима). Если мы хотим, чтобы Украина оставалась на карте мира не просто территорией, а государством, то среднестатистическая женщина должна рожать не менее двух детей. И подавляющее большинство женщин этого хотят (увы, по разным причинам, не все могут себе это позволить). С другой стороны для гармоничного развития ребенка очень важно, чтобы хотя бы первые три года жизни именно она, а не няня, бабушка или воспитатель, была рядом.

Так, по объективным причинам, женщина, которая решила родить двоих детей, но не хочет лишать младенцев права на общение с мамой, вынуждена (добровольно!) на 4 - 6 лет ограничить свое ПРАВО на карьерный рост. Допустим, на какое-то производство сразу после окончания ВУЗа пришло 2 инженера с одинаковыми способностями и знаниями. Один из них - мужчина, который погрузился в работу и знания стали дополняться практическим опытом. Вторая - женщина, которая в течение трех лет родила 2-х детей и шесть (!) лет после окончания ВУЗа находилась в отпуске по уходу за детьми. Чьи шансы на карьерный рост двух одинаково способных (!) инженеров будут больше через шесть лет? У мужчины, который в течение шести лет свои институтские знания пополнял опытом практической работы, или женщины, (объективно!) которая за шесть лет не только не получила практические навыки в профессии, но и подзабыла теорию?

Очевидно, что механистическое сравнение средней зарплаты 30-летнего инженера мужского пола со средней зарплатой 30-летнего инженера женского пола даст повод феминисткам заявить о неравенстве и обвинить во всем мужской шовинизм. Но истиной в этом утверждении и не пахнет! Ведь работодатель платит зарплату не за пол, а за то, кто лучше. На этом этапе профессиональной карьеры двух наших героев, лучше тот, кто при одинаковых знаниях имеет лучший профессиональный опыт. Возможно ли это объективное неравенство выровнять за счет работодателя, заставив его двум очевидно разным (на этом этапе!) инженерам платить одинаковую зарплату на том основании, что они одинакового возраста? Очевидно, что нет.

Но если общество считает рождение и воспитание детей важной социальной функцией женщины, то почему бы не предусмотреть каждой женщине, родившей детей, доплату из Государственного бюджета к средней заработной плате в той профессии, которую она вынужденно покидала для выполнения своей важной социальной функции - МАТЕРИ!

Думаю, что политикам стоит задуматься, как сделать это. Вместо того, чтобы из-за своего пещерного уровня знаний клеветать на христианство, которое якобы принижает роль женщины!

А для того, чтобы политикам лучше думалось, предлагаю способ кардинального улучшения ситуации с гендерным неравенством в государстве, который не требует ни времени на его реализацию, ни одной копейки денег! А главное - даст новое качество украинской политике! Для этого необходимо установить, что на всех последующих выборах Верховной Рады Украины, областных, районных, городских и сельских советов в партийных списках должно быть не менее 50% женщин, причем очередность должна быть обеспечена - если на первом месте мужчина, то второе и все последующие парные места должны занять женщины. И наоборот. Мажоритарные же выборы должны состояться следующим образом. Размеры округов увеличиваются вдвое. И каждый мажоритарный округ избирает двух депутатов по двум бюллетеням. В один бюллетень включаются все женщины, которые пожелают баллотироваться. В другой - все мужчины. Предлагаю это как человек, который знает о выборах не понаслышке. Я трижды баллотировался (и побеждал!) на округе и знаю, что сегодня (на данном этапе развития общества!) шансы на победу женщины на округе минимальные, а подход «голосуйте за меня, я женщина» унижает прежде всего женщин. Гарантированные же выборы от каждого округа женщины (не по квоте, а на конкурентных началах!) даст возможность каждой женщине-кандидату делать упор при проведении избирательной кампании не на свой пол, а на другие свои качества, которых у женщин не меньше, чем у мужчин .

Кроме того, надо заметить, что в Украине проживает не менее 15 миллионов женщин с правом голоса на выборах, чей интеллектуальный уровень, по моему глубокому убеждению, на порядок выше, чем уровень не только большинства сегодняшних депутатов-мужчин, но даже спикера Верховной Рады Украины! Итак, эти 15 миллионов женщин имеют право на пропорциональное представительство в советах всех уровней, и прежде всего - в парламенте!

Убежден, что такой подход не только резко улучшит ситуацию с гендерным неравенством, но и существенно улучшит качественный состав представительных органов власти. Приведу лишь один аргумент. По моим скромным подсчетам, не менее трети сегодняшних народных депутатов Украины, которые именуют себя респектабельными бизнесменами (и даже богатейшие из них!) в «бурные» 90-е годы прошлого века ходили не в костюмах от Бриони, а в спортивных костюмах с кастетами и занимались рэкетом. Понятно, что количество бывших рэкетиров (хотя бывших рэкетиров, как и бывших кагэбэшников не бывает!) в советах всех уровней пропорционально в миллионы раз превышает их количество в украинском обществе. Одно лишь введение нормы о представительстве в советах всех уровней мужчин и женщин в соотношении 50% на 50% уменьшает в два раза (!) количество рэкетиров в представительных органах власти! Без организационных усилий и капиталовложений! Ведь рэкет - «мужская» профессия. Хотя и здесь бывают исключения - крымские «башмаки» в свое время даже сумели продвинуть свою воспитанницу в министры украинского правительства...

Евгений Жовтяк