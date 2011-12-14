Российский газ как средство превращения Украины в зону отчуждения - с тихого согласия ЕС

В четком соответствии с традицией, которая сформировалось за время независимости, накануне Нового года внимание украинцев приковано к развитию событий в очередной серии триллера «Украино-российские газовые переговоры».

Как ни крути, ответ экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на вопрос: «Почему вы подписали этот договор на десять лет?», что прозвучал в 2009 году, мол, «чем больше срок стабильности в наших отношениях (Украины и России – авт.), который определен формульним подходом к установлению цены, тем более свободная Украина, тем крепче ее независимость, тем менее политизирована наша энергозависимость», не прошел проверку временем. Цена на российский газ растет, она по предварительным расчетам в 2012 г. будет колебаться от 414 до 416 дол. за тыс. куб. м., энергетическая зависимость страны, соответственно, увеличивается, а градус политизации данного вопроса в межгосударственных отношениях Украины и России не спадает.

В период очередного раунда газовых переговоров в отечественных СМИ активно распространяются диаметрально противоположные слухи. Один из них: премьер Николай Азаров поручил готовить самый «жесткий вариант» госбюджета на 2012 год с ценой на газ не менее 400 долларов за тысячу кубометров, поскольку на украинско-российском газовом «фронте» возникли определенные осложнения; другой: проект межгосударственного украинско-российского газового соглашения, который приведет к «сдаче» украинской газотранспортной системы (ГТС) России в обмен на «дешевый» газ, передан на рассмотрение и утверждение руководству России и Украины.

Сейчас неофициальную информацию комментировать нецелесообразно. Дождемся официальных заявлений уполномоченных на это органов. А вот что привело к такому положению вещей, отчего это происходит и чего Украине нужно ожидать - попробуем разобраться.

Цена на российский газ для Украины - это лишь верхушка айсберга, и она вряд ли измеряется заложенной формулой. До ее появления в соглашении 2009 года случились немало событий, которые так или иначе повлияли на процесс ценообразования. И, как выяснилось, не всегда эти события были инициированы Украиной или Россией. Думаю, что в этом контексте несправедливо замалчивается роль Европейского Союза, который еще в начале нашей независимости сдал интересы нашего государства.

После развала СССР пункты приемки-сдачи российского газа переместились на внешние (восточные) границы новых членов ЕС и остановились на западных границах стран — транзитеров (Украины и Беларуси). Как следствие - на европейской газовой карте такие важнейшие участники цепочки «добыча—транзит—потребление», как транзитные страны Украина и Беларусь, отсутствуют. Возможно ли изменить ситуацию для Украины? (После того, как Россия завладела белорусской ГТС, для Беларуси этот вопрос уже не актуален) Возможно, но только тогда, когда Евросоюз в действительности захочет помочь сделать прозрачной схему поставок газа в Европу. Для этого он должен включиться в эту схему, инициировать трехсторонний процесс между Россией, Украиной и ЕС по данному вопросу. Но Евросоюз двадцать лет ожидает. И это стало, по моему мнению, основной первопричиной для украино-российских газовых конфликтов.

Украина имеет уникальную газотранспортную систему, которая в нынешних условиях способна поставлять к западной границе минимум 130-140 млрд. куб. м природного газа, в комплексе с уникальными подземными хранилищами природного газа емкостью 32-33 млрд. куб. м, которые не имеют аналогов в Европе и в комплексе с ГТС создают все условия надежной поставки энергоресурсов в Европу, включая период возможных природных, техногенных и других кризисных явлений. При таких условиях Россия вынуждена платить Украине за транзит углеводородов около 1,5 млрд. дол. в год. Это не могло устраивать Россию.

К чему это привело, всем известно. Наряду с многочисленными, однако неудачными попытками получить контроль над украинской ГТС, Россия начала информационную войну против Украины. К сожалению, наше государство ее проиграло. Потратив огромные средства, России удалось создать в Европе стереотип, что наше государство - ненадежный транзитер и осуществляет несанкционированный отбор газа, который предназначен для европейских потребителей. При отсутствии газораспределительных станций на своей территории Украина аргументированно опровергнуть эти обвинения не могла. В конечном результате России удалось убедить Евросоюз в необходимости строительства газотранспортных магистралей в обход Украины. В 2000 году ЕС был утвержден как стратегический проект «Северный поток», а в 2007 первый рамочный меморандум о проектировании и строительстве «Южного потока».

Суммарная мощность двух обходных газопроводов («Южный поток» и «Северный поток») — 118 млрд. кубометров газа в год — приблизительно отвечает докризисным объемам, которые транспортируются через территорию Украины, и значительно превышает текущие объемы транзита украинской ГТС.

Думаю, принимать во внимание тезис о том, что обходные трубопроводы – это диверсификация рисков поставок газа в Европу, не стоит, она достаточно противоречива. Газ в новых трубах все равно будет российским, а сумма средств, необходимых для обустройства контрольно-распределительной станции, и не одной, на территории Украины плюс на модернизацию украинской ГТС значительно меньше, чем та, что понадобилась для строительства новых газопроводов.

Остается – строительство. Да, именно строительство, вероятнее всего, выгодное европейским банкам, предприятиям и строительным компаниям, а это значит экономикам их стран. В этом случае выгоды их очевидны: предоставление кредитов «Газпрому», производство труб, которые в достаточном количестве и качестве Россия не производит, зато производит Германия, продажа итальянского газового оборудования,, рабочие места и т.д. и т.п.

Заявления о негативном влиянии «Северного потока» на Украину эксперты считают несколько преувеличенным. По их мнению, он принципиально не изменяет монопольный статус Украины - в отличие от проекта «Южный поток». Если этот проект - газопровод по дну Черного моря в обход Украины действительно будет реализован, то проблемы Украины действительно приобретут угрожающий масштаб, ведь он заберет транзит у Украины, а не у Беларуси, как «Северный поток».

Принимая во внимание то, что проект «Южный поток» был альтернативным поддерживаемому Евросоюзом газопроводу Nabucco, в его реализацию верилось мало. Однако ситуация кардинально изменилась в этом году, после того как в Сочи Германией, Францией и Италией было подписано соглашение о содействии «Южному потоку». И это при том, что Украиной был предложен как минимум в 4 разы более дешевый проект с такой же мощностью (транспортировка газа по территории нашего государства).

«Нам непонятно, каким образом, заявляя о том, что приоритетом для ЕС является газопровод Nabucco, одновременно страны ЕС являются корпоративными участниками строительства Южного потока... Нам понятна мотивация наших партнеров, тем не менее, мы должны понимать перспективу для себя в части гарантии транзита газа по украинской территории», - заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко.

В действительности интересы Украины европейцами в этом вопросе не учитываются. Не проблема для европейцев и то, что планируемые газопроводы в Европу, скорее всего, несовместимы друг с другом (газопровод Nabucco, российский проект «Южный поток» и InterconnectorTurkeyGreeceItaly (ITGI)).

«Скорее всего, не все эти проекты совмещаются друг с другом», - сказал министр промышленности Италии Паоло Романи. – «Они требуют европейского финансирования, потому необходимо четкое соглашение между наибольшими странами». Четко и ясно. Украину проигнорировали!

Возможно именно так, по мнению д-ра Ганса-Юргена Гаймзета, Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеральной Республики Германия в Украине, его страна содействует «Украине в том, чтобы она стала надежной страной-транзитером газа и тем самым повышению энергетической безопасности Европы».

Вернемся к печально известным газовым договоренностям 2009 года и роли Европы в их подписании. Кто-то будет возражать, что было лишь две стороны в переговорном процессе. Да, к сожалению, только две. Хотя именно страны-члены ЕС страдали от перебоев в поставках российского газа. Украина выдерживала агрессивные нападки России сама, под громкие возгласы европейских лидеров, вроде: «Украина обязана договориться с Россией», «Европа замерзает, Украина медлит» и тому подобное.

Какие были подписаны соглашения и на каких условиях их подписал НАК «Нафтогаз» с «Газпромом», известно. Почему спешили? Не было газа в хранилищах? Был. По словам Юлии Тимошенко (интервью 24 января 2009 года), «в наших хранилищах теперь столько газа, что мы сможем пережить не один такой кризис».

По мнению ЕС, экс-премьер-министр Украины поступила по-европейски. Не дала замерзнуть Европе, загнав собственный народ в кабалу «Газпрому» на десять лет. Газовые соглашения так хитро написаны – не в пример тем, что подписаны с поляками, немцами, итальянцами. Не соскочишь. И неудивительно, что, по словам Тимошенко, она «настояла на том, чтобы они (НАК и «Газпром» - авт.) парафировали каждый лист». Потому шансы на обжалование контрактов у нас мизерные. Нам с россиянами в данной ситуации осталось одно - договариваться.

Чем отблагодарил Евросоюз за тепло в жилищах зимой 2009? На словах он выражает готовность помочь Украине в переговорах с Россией по газу. На деле - строит обходные газопроводы.

Если Евросоюз в действительности хочет помочь сделать прозрачной схему, он должен включиться в эту схему. Потому что позитивный результат для украинского народа станет возможным лишь тогда, когда этот переговорный процесс будет трехсторонним - Россия, Украина и ЕС. А иначе Россия - с тихого согласия ЕС - превратит Украину в зону отчуждения в центре Европы.

Олег Вытягов, директор политических программ Института украинской политики