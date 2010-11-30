Итальянский премьер отрицает участие в диких вечеринках

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони критически отреагировал на относящиеся к нему выдержки из служебной переписки американских дипломатов, которые были опубликованы на интернет-ресурсе Wikileaks.

Вопреки сообщениям о том, что Берлускони лишь посмеялся над этими сообщениями, сам он счел необходимым опровергнуть утверждения о своем участии в "диких вечеринках" (wild parties), после которых он якобы долго не может прийти в себя.

"Я не участвую в так называемых "диких вечеринках" и не знаю, что это такое, - приводит его слова РИА "Новости". Раз в месяц я устраиваю ужины в моих домах, где все проходит корректным, достойным и элегантным образом. То же, что об этом говорят (на Wikileaks), наносит ущерб нашей стране".

Глава правительства Италии выразил удивление тем, что СМИ дают широкие возможности высказаться рассказывающим об этих праздниках молодым женщинам, которые иногда оказываются "девушками по вызову". "Я спрашиваю, почему это делается? Девушка, объявляющая на весь свет, что она проститутка, идет на все, чтобы найти себе в будущем работу и мужа. Я спрашиваю, кто им платит", - возмутился Берлускони.

Он заявил также, что не намерен обращать внимание на мнения "второстепенных и третьестепенных чиновников", которые потом "воспроизводятся левыми газетами". Вероятно, это относилось к обнародованным на Wikileaks сообщениям американских дипломатов, характеризовавших Берлускони как "никчемного", "тщеславного" и "неэффективного" политика, "физически и политически слабого" персонажа.